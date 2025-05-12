Mensajes para fomentar el comercio local en Tàrrega

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de Tàrrega ha puesto en marcha una nueva campaña de promoción del comercio local y de proximidad bajo el lema Tots som comerç local. El objetivo es sensibilizar a la ciudadanía sobre los beneficios sociales, económicos y emocionales de comprar en el comercio local, destacando su papel fundamental como motor de la ciudad y elemento clave de la vida cotidiana.

El consistorio ha instalado una serie de paneles en la calle de Santa Anna que ponen de relieve 10 motivos claros y directos para apoyar el comercio de proximidad. Cada panel destaca valores como la confianza, la calidad, el trato personalizado, la vitalidad urbana y el sentimiento de comunidad, entre otros. Los mensajes buscan conectar emocionalmente con la ciudadanía, recordando que cada compra local contribuye a fortalecer la red comercial, mantener vivo el tejido urbano y preservar la identidad propia del territorio.

La concejala de Promoción Económica, Trabajo y Turismo, Núria Robert, explicó que con la iniciativa “queremos que la gente de Tàrrega sienta que, cuando compra aquí, está ayudando a construir una ciudad más viva, más próspera y más cohesionada. El comercio de proximidad no es solo una opción de consumo: es un acto de compromiso con el lugar donde vivimos”. Además, comentó que “el motivo de situar los paneles ante persianas bajadas es para visibilizar una de las grandes preocupaciones y problemas que tenemos en nuestra ciudad, esperamos que con esta campaña lo podamos empezar a cambiar”.

La campaña culmina con un panel final que apela directamente a la ciudadanía: ‘Et veiem, et sentim, t’escoltem! Fes-ho fàcil. Fes-ho local’.