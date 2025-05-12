Mensajes para fomentar el comercio local en Tàrrega
Nueva acción impulsada por el ayuntamiento. Pretende sensibilizar sobre los beneficios de la compra de proximidad
El ayuntamiento de Tàrrega ha puesto en marcha una nueva campaña de promoción del comercio local y de proximidad bajo el lema Tots som comerç local. El objetivo es sensibilizar a la ciudadanía sobre los beneficios sociales, económicos y emocionales de comprar en el comercio local, destacando su papel fundamental como motor de la ciudad y elemento clave de la vida cotidiana.
El consistorio ha instalado una serie de paneles en la calle de Santa Anna que ponen de relieve 10 motivos claros y directos para apoyar el comercio de proximidad. Cada panel destaca valores como la confianza, la calidad, el trato personalizado, la vitalidad urbana y el sentimiento de comunidad, entre otros. Los mensajes buscan conectar emocionalmente con la ciudadanía, recordando que cada compra local contribuye a fortalecer la red comercial, mantener vivo el tejido urbano y preservar la identidad propia del territorio.
La concejala de Promoción Económica, Trabajo y Turismo, Núria Robert, explicó que con la iniciativa “queremos que la gente de Tàrrega sienta que, cuando compra aquí, está ayudando a construir una ciudad más viva, más próspera y más cohesionada. El comercio de proximidad no es solo una opción de consumo: es un acto de compromiso con el lugar donde vivimos”. Además, comentó que “el motivo de situar los paneles ante persianas bajadas es para visibilizar una de las grandes preocupaciones y problemas que tenemos en nuestra ciudad, esperamos que con esta campaña lo podamos empezar a cambiar”.
La campaña culmina con un panel final que apela directamente a la ciudadanía: ‘Et veiem, et sentim, t’escoltem! Fes-ho fàcil. Fes-ho local’.