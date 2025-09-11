Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

Tàrrega ha conmemorado hoy la Diada Nacional de Catalunya con un acto institucional que ha contado con una amplia participación del tejido asociativo local. Unas 200 personas, la mayoría representantes de más de una veintena de partidos políticos y de entidades, se han congregado en la plaza de Rafael Casanova, donde se encuentra el monumento dedicado a los Mártires de 1714.

La alcaldesa, Alba Pijuan, ha encabezado la ofrenda floral de los cuatro grupos municipales presentes en el arco consistorial (ERC, PSC, Junts y CUP) depositando una corona de laurel en el monumento. En su discurso, Pijuan ha hecho una proclama “a favor de la libertad y la democracia” y ha reivindicado seguir trabajando “incansablemente hacia la tan anhelada República Catalana”. A la vez ha defendido una vez más la lengua catalana, “vehículo de cohesión de una sociedad siempre acogedora de aquellos que han querido venir a nuestras regiones a buscar una vida mejor”. La alcaldesa también ha rememorado los exponentes culturales tradicionales y modernos que definen la cultura y la identidad de Catalunya.

Entidades y partidos también han ofrecido discursos reivindicativos. Además, este año se han sentido proclamas de condena contra el genocidio en Gaza con mensajes de apoyo a Palestina.

Por primera vez Aliança Catalana ha participado en el acto y cuando sus integrantes han hecho la ofrenda floral y su discurso, se han vivido momentos de tensión con gritos como ‘Fuera fascistas’ y silbidos.

Como es tradición, el acto ha culminado con la interpretación del canto de Els Segadors por parte de los asistentes bajo la dirección de Núria Gené. Cabe decir que se ha abierto con la actuación de tres danzantes, que han ofrecido el Ball de l'Homenatge. Ha sido la tercera actuación consecutiva al acto de la Diada.