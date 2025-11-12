'Silenci' contra la violencia machista: 300 alumnos de Tàrrega recuerdan a las víctimas registradas desde el 2003

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

Una impactante instalación luce en la plaza Major de Tàrrega para recordar a las 1.483 víctimas de violencia machista registradas al Estado español desde el 2003, año en que se empezaron a registrar datos. Se trata de una instalación en que ha participado más de 300 alumnos de cinco centros educativos de la ciudad que ha diseñado el escenógrafo Llorenç Corbella (Pardillo) y que forma parte de los actos organizados por la Concejalía de Feminismos en el marco del 25N.

La instalación, que se montó entre el martes y el miércoles, lleva el título de 'Silenci' y cuenta con vallas de obra que contienen los 1.483 carteles con el nombre y la edad de cada víctima, acompañados de una percha.

La instalación de 'Silencio'

Corbella explicó que ha querido “rendir un homenaje a las víctimas de violencia machista y, a la vez, hacer un llamamiento para que esto no siga pasando. Artísticamente, se ha visibilizado con unas vallas de obra, que representan una sociedad en construcción; unos papeles de colores llamativos, para hacer el grito de alerta, y unas perchas vacías, que simbolizan la ausencia de las víctimas”.

Por su parte, la concejala de Feminismos, Alba Castellana, quiso agradecer “la implicación de los centros educativos en esta acción para no olvidar a todas aquellas personas que han sufrido violencia machista, una lacra de nuestra sociedad. Queremos concienciar a los jóvenes para que luchen y rompan todos aquellos silencios que permiten que la cifra de víctimas aumente cada día”.

Los alumnos de 5 centros educativos de Tàrrega han montado la obra.

El montaje, en el que participaron alumnos de las escuelas Jacint Verdaguer, Vedruna, Alba, el Servei de Rehabilitació Comunitària en Salut Mental y la Unitat d’Escolarizació Compartida, también será visible en los comercios de la ciudad a través de los carteles de la campaña Trenquem el silenci. El 25 de noviembre a las 12 del mediodía en la plaza Mayor, Tàrrega cerrará los actos del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres con la lectura de la declaración institucional a cargo de las autoridades y representantes de las entidades del municipio.