Tàrrega reforzará la vigilancia policial en las zonas de ocio nocturno

El ayuntamiento de Tàrrega reforzará la vigilancia en las zonas de ocio nocturno a partir de este fin de semana y durante las fiestas de Navidad para garantizar la seguridad ciudadana. Se desplegará un dispositivo policial especial con patrullas mixtas formadas por la Policía Local y los Mossos d'Esquadra. Los agentes controlarán el exterior de los locales de ocio nocturno a la hora de cierre y procederán a realizar cacheos para prevenir la tenencia de armas blancas y combatir así posibles delitos y agresiones.

El operativo ya estaba previsto en el marco de las acciones policiales durante las fiestas, si bien ahora se incidirá sobre todo en los establecimientos nocturnos a raíz de la pelea registrada la madrugada del domingo pasado en un local de la avenida de Cataluña, un suceso que adelantó SEGRE después de la difusión de un vídeo en las redes sociales .

La alcaldesa, Alba Pijuan, explicó que “estas patrullas se llevarán a cabo hasta pasadas las fiestas, ya que en las fechas navideñas aumenta la presencia de gente y se registra más movimiento en las zonas de ocio nocturno. Tampoco descartemos que estos dispositivos continúen después”. El ayuntamiento publicó ayer un vídeo de la alcaldesa en el cual hace un llamamiento “a disfrutar de las fiestas de una forma tranquila, responsable y con calma”.