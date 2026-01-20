Detienen a un menor y a una mujer reincidente en Agramunt por intento de robo y tráfico de drogas

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Los Mossos d'Esquadra han detenido este lunes a una mujer de 38 años con antecedentes y a un menor de edad por, presuntamente, intentar hacer un robo con fuerza y por tráfico de drogas en Agramunt.

Todo empezó hacia las 3.25h del la madrugada entre el domingo y lunes, cuando un vecino llamó a los Mossos para alertar que un chico quería entrar en su casa por la ventana mientras una mujer vigilaba que no pasara la Policía en la calle Muralla d'Agramunt.

Acto seguido, varias patrullas de los Mossos d'Esquadra fueron hacia el lugar de los hechos y, en la calle Raval de Puigverd, identificaron a una mujer y un joven que coincidían con la descripción de los sospechosos.

Cuando los agentes los pararon, encontraron que en los bolsillos del joven "diez envoltorios con una sustancia en polvo, un envoltorio con marihuana y 65 euros en moneda fraccionada", según explican los Mossos.

Los agentes detuvieron a los dos sospechosos, que después de declarar ante los Mossos de la comisaría de Cervera quedaron en libertad.