Tres hombres, uno de ellos menor, detenidos por un robo con violencia en un pueblo del Urgell

Los Mossos d'Esquadra han detenido a tres hombres, un menor y los otros dos de 25 y 28 años, por haber, presuntamente, perpetrado un robo con fuerza y daños.

Los hechos han sido de película: el viernes pasado, en un almacén agrícola de Talladell, los tres hombres se vieron pillados por el propietario, que tenía un sistema de videovigilancia y, de esta manera, consiguió llegar al recinto mientras llamaba al 112. Una vez allí, el propietario decidió cortar el paso a los ladrones colocando su vehículo cortante la única salida del almacén mientras llegaban los Mossos.

Los tres hombres, al verse sorprendidos por el propietario, intentaron salir embistiendo el coche que obstaculizaba la salida, pero no consiguieron nada. De esta manera, decidieron salir corriendo por el campo, sin que los Mossos consiguieran atraparlos en aquel momento. Su furgoneta, con placa extranjera, se quedó en el lugar, con todo el material que habían robado.

Dos días más tarde, el domingo, una patrulla que estaba en la gasolinera de Fonolleres, en la A-2, vieron a un joven que llevaba la misma ropa y peinado de uno de los tres sospechosos, que habían captado las cámaras de seguridad. Después vieron que llegaba otro joven que coincidía con la descripción de otro de los ladrones. Se activó entonces una operación para detenerlos, con la que también encontraron, justo en la gasolinera, al tercer integrante en el interior de una furgoneta llena de utensilios relacionados con robos con fuerza, como una cizalla y guantes.

Los Mossos d'Esquadra detuvieron a los tres presuntos autores de los delitos de robo con fuerza y llevaron al menor a la Fiscalía de Menores. Los adultos, uno de ellos con antecedentes, pasaron el lunes a disposición judicial ante el Juzgado de Instrucción de Cervera.