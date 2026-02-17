Una manifestación en Tàrrega reclamará más justicia para Juan y una reforma de la Ley del Menor

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

Silvia Guerrero, madre de Juan —el joven de 18 años asesinado hace casi medio año a Tàrrega por un menor de 17—, ha recogido casi 62.000 firmas en la plataforma Change.org desde principios de octubre. Con esta campaña, reclama que se revise la Ley del Menor para establecer penas más severas en los delitos graves cometidos por jóvenes de edad penal inferior a los 18 años.

La petición considera injusto que la condena máxima para un menor sea de sólo ocho años, “independientemente de si tiene 17 o 20 años”, y defensa que “un asesinato es un asesinato; se tendría que juzgar por el delito, no por la edad de quien lo comete”. Guerrero también denuncia las trabas judiciales y la lentitud en la obtención de los informes de autopsia, médicos y policiales, y pide más agilidad en estos procesos.

Este sábado 21 de febrero, coincidiendo con los seis meses del asesinato de Juan, se ha convocado una manifestación a Tàrrega que saldrá de la calle Sant Pelegrí número 89 —el lugar donde tuvo lugar el crimen— y llegará hasta la plaza Major. El recorrido se dividirá en dos partes: un primer tramo silencioso, acompañado únicamente por el sonido de los tambores como en una procesión, y una segunda parte más reivindicativa, con pancartas, silbatos y claveles blancos en recuerdo del joven. En la plaza Major se formará un corazón humano con el nombre de Juan escrito con flores en el centro. Durante el acto se leerán tres manifiestos: uno al inicio, uno al final y uno tercero, a medio recorrido, de agradecimiento a todas las personas que han dado apoyo a la familia.

Guerrero tiene previsto viajar a Madrid el próximo abril o agosto para entregar las firmas al Congreso de los Diputados. Entre las fechas que considera hay el 16 de abril, la víspera de lo que habría sido el 19.º aniversario de su hijo, y el 21 de agosto, día en que se cumplirá un año del crimen.

La madre de Juan espera una manifestación “multitudinaria”, convencida de que “hay mucha inseguridad y violencia en la calle”. A pesar de saber que “la ley no es retroactiva” y que, por lo tanto, “el asesino de mi hijo será condenado con la normativa actual”, asegura que esta lucha “puede servir para que otros padres no se sientan desamparados”.

Finalmente, Guerrero ha hecho un llamamiento a los partidos políticos para que “se unan a la lucha, ya que son ellos los que tienen la última palabra para impulsar un cambio legislativo”. Ha lamentado, sin embargo, que “hasta ahora sólo un partido político se ha puesto en contacto” con ella.