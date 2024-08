Dètz-è-ueit enterpreses òpten a dessenhar eth futur centre civic

Eth parcatge a on ei previst d’abilitar eth nau complèx. - AJUNTAMENT DE NAUT ARAN

Un totau de 18 enterpreses òpten a redigir eth projècte deth futur centre civic de Salardú, en municipi de Naut Aran. Era jurada n‘avalorarà es prepauses a prumèrs de seteme e n’escuelherà un totau de cinc, que passaràn a ua següenta fasa deth concors a on se n’evaluaràn es projèctes tecnics. Ath guanhador deth concors li serà adjudicat un contracte d’un milion d’èuros (IVA includit), que compren tanben era direccion des òbres. En çò que tanh ara rèsta de finalistes, ei previst qu’arreceben ua gratificacion d’uns 3.000 èuros (sense IVA) pes còsti qu’agen auut pendent era redaccion deth projècte. Era bastissa se plaçarà ena zòna deth parcatge qu’ei ath dauant dera escòla Ruda, propèr ath consistòri, era iglèsia de Sant Andrèu e eth complèxe esportiu, e atau era zòna vierà un punt d’atraccion e servicis a escala municipau. Ei previst d’acuelher-i usi socioculturaus, assistenciaus, esportius e de lotjament dotacionau. En aguest sens, includirà diuèrsi apartaments tuteladi, parcatge e equipaments coma un centre de dia, ua piscina cubèrta, un gimnàs o ua bibliotèca. A darrèrs d’est’an passat, eth consistòri dauric un procès participatiu ciutadan entà remassar prepauses des vesins entà melhorar es bases deth projècte.

Atau madeish, non serà enquia mès endeuant, quan era jurada se posicione per un des projèctes qu’òpten ara següenta fasa dera licitacion, que demorarà definida era distribucion dera bastissa.Es òbres deth projècte s’executaràn en diuèrses etapes, en foncion dera disponibilitat budgetària de cada an. Eth consistòri calcule qu’ascendiràn a uns dètz milions d’èuros. Part des òbres se finançarà a trauès dera venda de parcèlles municipaus en zònes coma Baqueira, mentre qu’er ajuntament cercarà era forma d’amassar era rèsta de hons de besonh entà executar eth projècte.

Mès lotjament entà dar responsa as besonhs deth territòri

Ua part importanta deth nau equipament serà eth bastiment de lotjaments dotacionaus damb era tòca de dar responsa a diuèrsi besonhs deth territòri, coma es derivadi des dificultats d’emancipacion des joeni, o es requeriments d’acuelhuda e d’assisténcia sanitària e sociau. En aguest sens, eth projècte contemple diuèrsi apartaments d’ua, dues o tres crambes, bèri uns adaptadi entà qu’es persones qu’an besonh d’ajuda ena sua vida vidanta siguen autonòmes eth maxim de temps possible, damb un important nombre de servicis coma talhèrs, un minjador sociau o un servici de recepcion disponibla pendent es 24 ores, entre d’auti. Aguestes viuendes complementarien eth centre de dia previst damb lèu mieja centea de places.