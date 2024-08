Se licite eth hilat de calor de biomassa de Salardú tà que sigue prèst en 2025

Era zòna a on se bastirà er edifici damb era centrau termica e era sièja a on i aurà eth combustible. - AJUNTAMENT DE NAUT ARAN

Publicado por Marc Codinas Periodista Verificado por Creado: Actualizado:

Naut Aran a previst finalizar eth pròplèu ostieu es òbres deth sòn hilat de calor, que foncionarà damb ua caudèra de biomassa e cauharà e aufrirà aigua cauda a diuèrsi equipaments publics e quaqui carrèrs de Salardú. Er Ajuntament a licitat es òbres deth projècte, que supausaràn ua inversion de 1,5 milions d’èuros, des quaus ath torn de 400.000 se finançaràn damb hons Next Generation dera Union Europèa. Aguest sistèma de distribucion de calor per biomassa, o tanben coneishut coma district heating, compdarà damb ua centrau termica de 1.200 kW de poténcia, que serà plaçada ena zòna de parcatge ath cant dera carretèra C-28, ath costat der edifici dera brigada municipau.

En concrèt, eth sistèma foncionarà damb dues caudères de 400 e 800 kW, que suministraràn aigua cauda as punts de consum a trauès d’un hilat de 480 mètres de tuèus isolats. Eth hilat de calor aufrirà servici ath poliesportiu, ara escòla, ar ajuntament, ara piscina, ara brigada e ath futur centre civic de Salardú. Ath delà, en iuèrn cauharà tanben eth solèr de quate carrèrs arribents damb eth prètzhèt d’evitar era formacion de plaques de gèu e guanhar seguretat ena via publica, atau qu’ei previst tanben era connexion ar edifici polivalent e era glèisa. Cau destacar qu’era centrau termica foncionarà damb biomassa provenenta des remassades forestaus que s’amien a tèrme ena Val d’Aran, frut deth convèni damb eth Conselh Generau d’Aran, qu’includís accions de manteniment enes pistes deth municipi.

Eth combustible s’emmagazemarà en ua sièja a nivèu de carrèr damb ua capacitat entà ues 33 tones d’astèra, çò que permeterie eth foncionament autonòm dera installacion enquia 14 dies ena epòca mès heireda der an. Tot eth sistèma, dimensionat entà corbir lèu eth 100 % des besonhs des edificis as qu’aufrisque servici de forma simultanèa, poirà èster gestionat e monitorizat en remòt, ath delà de presenciaument des dera pròpria centrau.