Scènes dera passion de Crist enes pentures de Garòs

Mejançant era aplicacion de tecniques especializades, un grop de restauradors finalizèc hè pògui dies era prumèra fasa entà recuperar es pentures muraus ena glèisa de Sant Julian de Garòs, en municipi de Naut Aran. Èren cubèrtes per ua capa de guish e mortèr, e sigueren presentades ath public era setmana passada en un acte que coincidic damb era hèsta locau de Sant Ròc damb era Sindica d’Aran, Maria Vergés, e eth conselhèr de torisme e promocion economica, Josep Canut, entre d’auti.

Elisa Ros, expèrta en patrimòni, expliquèc qu’es detalhsdera òbra relacionen as autors damb es pentures dera glèisa d’Unha, en Naut Aran. En concrèt, es pentures de Garòs daten de darreries deth sègle XV e representen scènes dera passion de Crist. Eth sòn estat de conservacion non ei guaire bon e es especialistes apunten que sonque poiràn recuperar un 40% des pentures originaus, qu’aucupen era paret nòrd deth temple. En ua futura intervencion, es restauradors definiràn era sua presentacion finau, damb eth prètzhèt de facilitar as visitaires era vision e era interpretracion des imatges. En çò que tanh as trabalhs realizadi enquia ara, aueren un còst d’uns 18.000 èuros, sigueren promoigudi peth Conselh e formen part des accions laguens deth convèni de finançament que manten damb era Deputacion entara restauracion de bens integradi deth patrimòni culturau aranés. Era glèisa de Sant Julian de Garòs dejà possedís un important conjunt murau deth sègle XVI que decòre es torns dera absida, e que damb es actuaus trabalhs ena paret nòrd se veirà incrementat. Damb era intervencion tanben s’a incrementat eth dejà extenut conjunt de pentures muraus en Aran, que van des de romaniques enquiar estil gotic e renacentista.