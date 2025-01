Venen er otèl Acevi e n'i haràn un ena Bòrda dera Artiga

Publicado por Marc Codinas Periodista Verificado por Creado: Actualizado:

Eth sector otelèr ena Val d’Aran experimente moviments significatius. Ara gessuda ath mercat deth coneishut otèl balneari Banhs de Tredòs, en Idealista, per 3,4 milions d’èuros, se li somen dus destacats projèctes. Per un costat, eth Hotel Spa Acevi de Vielha, que some miei centeat d’abitacions e installacions coma un spa, saunes, sala de massatges, a estat metut ara venda per 7 milions. Er anonci que remasse eth portau Idealista met en valor era vocacion de servici dera plantilha actuau, a despiet qu’aguest diari non a pogut constatar s’era venda der immòble includís era sua subrogacion.

D’un aute costat, er empresari David Ruiz Andrés, que cònste coma un des 100 espanhòus mès rics ena revista Forbes, damb un patrimòni de mès de 550 milions d’èuros, promò a trauès deth sòn holding Daruan Group era remodelacion dera Bòrda dera Artiga, en Naut Aran, entà que pogue devier un otèl de cinc estèles damb ueit abitacions dobles. Eth mas, en plea Ribèra de Valarties, acuelh actuauments eveniments e nòces e es òbres includirien ua zòna comuna, un gimnàs e ua piscina climatizada e ua auta d’interiora.

En çò que tanh ath projècte, a iniciat dejà era sollicitud de tramitacion ambientau entara licéncia d’òbres, mentre qu’a recebut informes favorables deth Conselh, er Institut Cartografic e Geologic e era CHE, entre d’auti organismes, non sense prepausar cèrtes mesures compensatòries coma mantier e conservar es peisheus; installar plaques fotovoltaiques o reutilizar es aigües grises, entre d’autes. Aguesti moviments reflèxen ua tendéncia d’inversion e renauiment en sector otelèr dera Val d’Aran, orientada a milhorar era aufèrta toristica e atrèir a un public ena cerca d’experiéncies exclusives en nomentat còr des Pirenèus.