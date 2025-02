Er eclipsi dera energia solara

Era energia solara ei eclipsada ena Val d’Aran, a on sonque pòden trapar-se un dotzeat de petites installacions de pannèus fotovoltaics tà autoconsum d’electricitat. Atau se despren deth registre der Institut Catalan dera Energia (Icaen). Era Val n’a sonque ua de cada 800 d’aguest tipe ena província de Lhèida, que some dejà mès de 9.600. Estrictes normes urbanistiques que, ena practica, empedissen era installacion de plaques solares ena gran màger part des tets expliquen en grana mesura aguesta situacion. Totun, lèu non a cambiat enes municipis a on an derogat part des limitacions qu’auien estat vigentes pendent ans sus aguesta hònt d’energia renauibla.

Segontes es darrères donades dera Generalitat, eth municipi de Vielha e Mijaran concentre cinc des dotze installacions de pannèus solars tà autoconsum enes tets dera Val d’Aran. Li seguís Bossòst, damb quate, mentre que Naut Aran n’a dues e Les, sonque ua. Part d’eres se trapen en installacions coma depuradores d’aigües residuaus, e entre totes somen ua escassa poténcia de 0,31 megavatis (MW), sonque eth 0,2% des 115,40 MW destinadi a autoconsum d’electricitat en conjunt de Lhèida.

Es ajuntaments de Vielha e Mijaran e de Naut Aran sigueren pionèrs ena Val d’Aran en tot daurir eth camin tara installacion de pannèus solars en edificis, andús en an 2023. Eth prumèr ac hèc mejançant ua modificacion dera sua normativa urbansitica, mentre qu’eth dusau ac hèc a trauès d’ua ordenança municipau. Eth consistòri de Bossòst se plantegèc modificar tanben era sua normativa, mès, dempús de consultà’c damb eth Conselh, demorèc a qu’era pròpria administracion aranesa, competenta en matèria d’Urbanisme, regulèsse era installacion de renauibles ena Val. Atau ac expliquèren hònts municipaus. Era discrèta arrincada des renauibles en Aran comencèc abans des prumères iniciatives tà facilità’c. Segontes donades der Icaen, dètz des 12 installacions d’autoconsum dera Val d’Aran entrèren en foncionament entre 2020 e 2022.

En Naut Aran, a on i a dues installacions d’autoconsum solar, eth consistòri non a autrejat licéncies tada eres des de qu’aprovèc era odenança tà favorir-les hè dus ans. En plen dera setmana passada s’aprovèc ua bonificacion deth 50% der IBI pendent cinc ans as qu’installèssen pannèus fotovoltaics.