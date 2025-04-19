Creen un concors tà ahíger musica ar aranés
Aranvision, tà impulsar era creacion e era adaptacion musicau. Inscripcions dubèrtes e eth tèrme se barrarà eth 18 de mai
Eth Conselh Generau a creat un concors, Aranvision 2025, que cerque impulsar era creacion e adaptacion musicau en aranés. Eth sòn objectiu ei fomentar er usatge e era promocion d’aguesta lengua a trauès dera musica. Aguest hestau, que forme part des iniciatives culturaus dera administracion dera Val, ei concebut entà devier un espaci creatiu que visibilize e pogue refortilhar era lengua pròpria deth territòri.
Era participacion ei dividida en dues subcategories: joeni, destinada a persones d’entre 10 e 17 ans (damb autorizacion escrita per part des sòns tutors legaus), e adulta, dirigida tà majors de 18 ans. Es interessadi poiràn participar de forma individuau o en grops d’enquia sies integrants, en tot includir cantaires, musics e dançaires. Ath delà, es concorsants poiràn competir en dues modalitats: ena de milhor cançon adaptada ar aranés e de milhor cançon inedita en aranés, damb era possibilitat de presentar ua òbra per cada modalitat.
Entà inscriuer-se ei de besonh completar un formulari e júnher es materiaus requeridi: audio en format MP3, vidèo en format MP4 e era letra dera cançon. En cas de menors, cau includir era autorizacion corresponenta per part des tutors. Eth tèrme entà presentar es òbres ei dubèrt enquiath 18 de mai entàs 12.00 ores.
Era gala finau deth concors se celebrarà eth 16 de junh coma part des actes deth Hestau Terson, emmarcat ena celebracion dera Hèsta d’Aran, e serà transmetuda en dirècte entà aufrir ua plataforma unica a on es participaires poiràn mostrar eth sòn talent musicau en aranés. Entà mès informacion e accès as bases complètes deth concors, es interessadi pòden consultar era web oficiau deth Conselh Generau d’Aran.