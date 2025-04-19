Naut Aran licite eth nau cauhament en solèr deth camin de Pujo, en Salardú
Er Ajuntament de Naut Aran a licitat un projècte tà installar cauhament en solèr en un tram deth camin que connècte eth parçan de Pujo, en Salardú. Damb un pressupòst base de 95.500 èuros, es òbres, qu’auràn ua durada maximala de quate mesi, cerquen facilitar eth transit en aguesta zòna pavimentada damb calades de granit, especiauments complicada pendent er iuèrn pr’amor deth sòn elevat arribent. Era rampa foncionarà mejançant aigua cauda deth nau hilat de calor de Salardú, un sistèma sostenible alimentat per biomassa. Aguest serà eth detzau tram calefactat ena Val d’Aran, en tot somar-se as cinc rampes dejà existentes en Naut Aran –cinc en Salardú, dues en Tredòs, e ua en Gessa, Unha e Gausac (Vielha e Mijaran)–. Eth projècte evitarà es acumulacions de nhèu e gèu, en tot milhorar era seguretat tà vesins e visitaires. Tanben, refortilhe eth compromís deth municipi damb solucions sostenibles e energies renauibles, profitant recorsi locaus tà garantir accesibilitat pendent es mesi mès heiredi.