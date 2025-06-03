El Conselh Generau d'Aran reclama garantizar la seguridad en la N-230

Publicado por acn Creado: Actualizado:

La síndica de Aran, Maria Vergés, se ha dirigido por carta al ministro de Transportes, Óscar Puente, para pedir con "carácter urgente" la mejora de la seguridad en la N-230, así como la agilización de los trabajos de mejora y adecuación previstos. Esta vía se encuentra entre una de las carreteras con un índice de peligrosidad más alto de todo el Estado y circulan diariamente más de 500 vehículos de transporte de mercancías y transporte pesado. La síndica ha pedido también "implementar medidas inmediatas para garantizar la seguridad de las personas" en esta carretera, aumentar los controles necesarios y aplicar medidas preventivas ante las condiciones meteorológicas adversas.

Vergés ha trasladado al ministro de Transportes "la gran preocupación" del gobierno aranés ante esta situación, ya que la carretera atraviesa algunos pueblos del Arán, "poniendo en riesgo la ciudadanía aranesa", tal como se ha visto en varios accidentes de camiones en los núcleos urbanos.

El gobierno de Aran, que reconoce el compromiso del Ministerio para impulsar la mejora de l'N-230 con la licitación de los diversos proyectos correspondientes, ha solicitado "acelerar los trabajos con la máxima brevedad posible".