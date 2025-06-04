El camping Verneda se somete estos días a una silenciosa transformación. La empresa Arantec despliega allí todo tipo de sensores. Una vez en marcha, medirán desde crecidas del Garona hasta la temperatura de los bungalows. Permitirán saber si las papeleras están llenas e incluso si queda papel higiénico en los lavabos.

Todo ello forma parte de un proyecto que combina esta tecnología con realidad aumentada e inteligencia artificial (IA) para propósitos que van desde mejorar la seguridad ante riadas hasta reducir costes de explotación. El objetivo es que el modelo de gestión digitalizada que se está desarrollando en Vielha e Mijaran pueda reproducir en cualquier otro lugar.

Un camping digital en el Valle de Arán

La información de los sensores deberá servir como base para desarrollar modelos predictivos a través de IA y anticipar los momentos de mayor afluencia de público y los suministros necesarios en cada momento. Con ello se espera reducir hasta un 10% el gasto energético y de agua y racionalizar el trabajo de los empleados. “No será necesario que comprueben cuándo hay que vaciar las papeleras, recibirán un aviso cuando estén llenas”, explican desde Arantec.

El proyecto incluye crear un “gemelo digital” del camping: una recreación virtual que permitirá a los gestores del camping consultar los datos que emiten los sensores y conocer las necesidades de cada momento. También será una herramienta para atraer nuevos clientes. Hará posible hacer un recorrido virtual por el camping para conocer las instalaciones. Asimismo, vídeos elaborados con IA transmitirán información a cada usuario en su propio idioma gracias a herramientas de traducción.

Los responsables del camping esperan también elaborar modelos predictivos de demanda para ajustar a cada momento los precios del alojamiento. Esta iniciativa se beneficia de fondos estatales para hacer frente al reto demográfico.

El camping dispondrá de sensores para detectar cambios en la altura de la superficie del agua, otros para comprobar la humedad del suelo (cuando ya no puede absorber más agua aumenta la que va al río) y una estación meteorológica. El establecimiento tiene ya aprobado un plan especial urbanístico que ha avalado su seguridad ante riadas, pero incorpora ahora estos sistemas de alerta temprana ante avenidas al ser uno de los objetivos del proyecto subvencionado por el Estado.