Restablecida la línea de Cercanías R3 entre Puigcerdà y Ripoll, interrumpida dos horas por falta de tensión en Planoles

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El tramo entre Puigcerdà y Ripoll de la línea R3 de Rodalies se ha restablecido a las ocho de la noche de este jueves, después de haber sido interrumpido desde las seis menos cuarto de la tarde por falta de tensión en Planoles.

La avería ha afectado a tres trenes, uno de los cuales ha quedado parado entre Ribes de Freser y la capital ripollesa. En este viajaban siete personas, que han sido evacuadas por los Bombers minutos después de las siete de la tarde.

Con respecto a los otros dos convoyes, uno ha quedado en Ripoll, y la compañía ferroviaria ha puesto un bus para los viajeros hasta Puigcerdà. El otro se ha detenido en la Molina, y se ha puesto autobús hasta Ripoll. Efectivos de Adif han trabajado en la zona de la avería hasta que han podido resolver la situación.