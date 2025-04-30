Muere un hombre de 47 años mientras trabajaba en la construcción de una casa en la Cerdanya

Publicado por segre Creado: Actualizado:

Un hombre de 47 años ha muerto este lunes mientras trabajaba en la construcción de una casa situada en la calle Tartera de Das, en la Cerdanya. Los Mossos d'Esquadra recibieron el aviso hacia las 11:30 horas, alertados de que un trabajador se había caído de una altura de unos tres metros y estaba inmóvil en el suelo. A pesar de la rápida actuación de los servicios de emergencias, que le hicieron maniobras de reanimación, el operario murió. Los agentes pusieron los hechos en conocimiento del juzgado de instrucción en funciones de guardia de Puigcerdà y del Departamento de Empresa y Trabajo.