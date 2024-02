Jaume Clotet vuelve a la historia y en clave de thriller

Publicado por Joan Josep Ballabriga Verificado por Creado: Actualizado:

Casi ocho años después de ganar el Premi Nèstor Luján de novela histórica con El càtar proscrit, el escritor, periodista e historiador barcelonés Jaume Clotet regresa a las librerías con nuevo título, también basado en el género histórico, pero ahora en clave de thriller. El mes pasado ganó el Premi Josep Pla 2024 de narrativa catalana con La Germandat de l’Àngel Caigut, que acaba de publicar Destino y que presentará mañana miércoles en Lleida, en la librería Caselles (19.00 h), acompañado del escritor leridano Antoni Gelonch. “Tras escribir ensayos y novela histórica, me adentro ahora por primera vez en un género que yo denomino thriller histórico, sumando historia, elementos bíblicos e intriga”, explicó el autor a SEGRE. En la obra, los protagonistas deberán evitar que el secreto mejor guardado de la humanidad quede al descubierto en una de las luchas más sanguinarias entre el bien y el mal. Y no son unos protagonistas al uso, sino una pareja de lo más singular. “Uno de los personajes tenía que estar vinculado con la Iglesia. Pensé que tenía que ser un monje, y claro, de Montserrat; y desde el punto de vista policial debía decidirme por un hombre o una mujer, y acabé pensando en una agente de los Mossos. Creo que la combinación resulta de lo más interesante”, afirmó Clotet sobre una pareja de la que no descarta que protagonicen futuras historias. La intriga de la novela, con una acción que se desarrolla en tiempo actual, viaja en flashbacks a tres acontecimientos históricos: el golpe final a las ambiciones de los cruzados cristianos en Tierra Santa en 1291 con la caída de Acre, la creación de la Hermandad del Ángel Caído y el derrumbe del régimen nazi en 1945 con la búsqueda del Santo Grial en Montserrat.

Clotet comentó que “ganar el Premi Josep Pla ayuda a que la novela gane más visibilidad, pero también me provoca una mayor responsabilidad para mis próximos libros, viendo sobre todo la lista de ganadores anteriores de este galardón con más de cincuenta años de historia, que da vértigo”.