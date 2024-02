Minguell 'entra' hoy en la Acadèmia de Belles Arts Sant Jordi

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

En reconocimiento a su trayectoria profesional y a sus conocimientos en el singular arte de la pintura mural al fresco, Josep Minguell Cardenyes (Tàrrega, 1959) ingresó el año pasado como miembro numerario de la Reial Acadèmia Catalana de les Belles Arts de Sant Jordi, un nombramiento que se hará oficial hoy miércoles con la lectura del discurso de acceso, a las 19.00 h en la Llotja de Mar de Barcelona. Se trata de un nombramiento vitalicio que le da voz y voto en las sesiones plenarias, formadas por los 41 miembros de la academia.

El discurso del artista se titula Pintura mural al fresc, fonaments i pràctica artística. “Siempre me ha gustado complementar la práctica de la pintura al fresco con el estudio y el pensamiento, y en el texto me he centrado en exponer los fundamentos que definen la singularidad de la pintura mural al fresco”, explicó ayer el nuevo académico. Para Minguell, “entrar en la Reial Acadèmia Catalana de les Belles Arts de Sant Jordi es una oportunidad para dar un paso más allá en el estudio y la investigación de esta técnica artística”. Cabe destacar que el también académico numerario leridano Albert Velasco será el encargado de pronunciar el discurso de respuesta a Minguell.