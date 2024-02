Cuatro compañías leridanas en el festival teatral de Gijón

Publicado por REDACCIÓ XXII Verificado por Creado: Actualizado:

Cuatro compañías leridanas participarán este año en el principal escaparate de teatro familiar en el Estado, la Feria Europea de Artes Escénicas para Niños y Niñas Feten, cuya 33 edición se celebrará en Gijón del 25 de febrero al 1 de marzo. La Baldufa llevará Amal, un espectáculo de autoría conjunta con el Duo Laiaiona, que combina teatro y cine. Con una única función el 28 de febrero, Amal interpelará al público con una historia sobre personas, la vida y la esperanza de crear un mundo mejor. También participará en el festival Xip Xap, con dos representaciones del espectáculo itinerante Rag & Bone, estrenado en la Fira de Titelles de Lleida 2023. Con el grito de “¡Trapero!”, evocarán recuerdos de aquellos personajes que pasaban por las calles recogiendo trapos, botellas y cartones. La tercera compañía leridana presente en el Feten será Zum Zum Teatre y su espectáculo Rhinos, estrenado en FiraTàrrega 2023. Tres ‘rinocerontes’ acudirán al paseo Begoña de Gijón los días 25 y 26 de febrero. El show pone el foco en el papel de las etiquetas que categorizan a la sociedad, lo que se transforma en prejuicios y actos discriminatorios. La mala publicidad de los rinocerontes los ha mostrado como un icono de agresividad que no responde a su verdadera naturaleza: son miedosos, huyen del peligro y de la presencia humana. El espectáculo pondrá a bailar a los tres rhinos al ritmo de All you need is dance!

En último lugar, el Centre de Titelles de Lleida presentará su última producción de calle itinerante, Kuntur. Siguiendo la estela de sus dos anteriores montajes, esta vez será un cóndor gigante el que levantará el vuelo, también en el paseo Begoña de esta ciudad asturiana, para hacer oír su canto. Un canto que está en peligro por la amenaza de extinción de esta especie. Un grito de alerta con el que hará partícipe al público asistente y con el que ejemplifica cómo la inmensidad de la naturaleza se sustenta por un delicado equilibrio del ecosistema.