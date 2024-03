Fans infantiles del Lletra Petita

La segunda edición del Lletra Petita, el festival de literatura infantil y juvenil de Lleida, fue todo un éxito de participación, con centenares de primeros lectores que no se perdieron las diversas actividades de un programa que contó con una estrella de excepción. La dibujante Roser Capdevila, autora de Les tres bessones, madrina de esta edición, no solo derrochó simpatía entre los más pequeños y no se cansó de firmar ejemplares de sus libros sino que, además, eligió el certamen leridano para la primera presentación de Ai! Ai! Els meus cabells. Se trata de una obra inédita en catalán, editada esta misma semana por BindiBooks, que Capdevila publicó en 1991 en Francia en francés, y que no se había traducido hasta ahora. Acompañada por Helena, una de sus tres hijas gemelas que le inspiraron hace cuarenta años su popular saga literaria, Capdevila interactuó en la lectura de este volumen con la librera, editora y cuentacuentos Mertxe París –directora del Lletra Petita–, en un acto inaugural en el que también participó Pilar Bosch, concejala de Cultura de la Paeria, que organiza el festival. Bosch remarcó la “importancia de fomentar ya desde pequeños el hábito de la lectura y la capacidad crítica”. Durante toda la jornada, el entorno de la plaza de la Catedral y el IEI acogieron paradas de librerías y editoriales de Lleida solo con libros infantiles y juveniles, así como actividades de animación lectora. París leyó un manifiesto reclamando que “todos los niños del mundo tienen derecho a los cuentos y la literatura”. La directora del certamen destacó la fecha oportuna del Lletra Petita, a las puertas de Sant Jordi, ya con muchas novedades a la venta, y la presencia también de hasta 14 bibliotecas del territorio, que destinan 500€ cada una a la adquisición de libros.