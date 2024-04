Doce escuelas de danza salen a la calle para difundir este arte

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

La danza saldrá a la calle un año más en Lleida para celebrar el Día Internacional de celebración de este género artístico, el 29 de abril, y la Paeria ha organizado un programa de actividades con una docena de escuelas de danza de la ciudad y de otras localidades con el objetivo de llegar a todos los rincones y públicos. Desde hoy viernes y hasta el día 29 se han organizado una decena de actuaciones para difundir la danza en toda su diversidad y para que el público pueda disfrutarla. La concejala de Cultura, Pilar Bosch, presentó ayer el cartel de actividades, acompañada de la presidenta de la Associació de Centres Privats de Dansa de les Terres de Lleida (CAD), Montse Miret; del director ejecutivo de la Fundació Orfeó Lleidatà, Xavier Quinquillà; del vicerrector de Cultura de la Universitat de Lleida, Joan Busqueta, y del director del Institut d’Estudis Ilerdencs, Andreu Vàzquez. Bosch subrayó que “el día internacional es una oportunidad para sacar la danza al espacio público y darle así más visibilidad”. Miret explicó que, además de los centros privados de Lleida, también participarán escuelas de Balaguer, Mollerussa, Guissona, Almenar y Alcarràs, con exhibiciones por diferentes puntos de la capital del Segrià. Una de las novedades este año será el estreno del espectáculo Immortal, un cant a la vida, del Cor de l’Orfeó Lleidatà y el Conservatori Professional de Dansa del Institut del Teatre de Barcelona, el día 27 en la Llotja, como broche a una jornada de actividades formativas gratuitas por la mañana y una muestra de danza por la tarde.

The Ioga Gallery en la Seu Vella, con arte de la Fundació Sorigué

El festival internacional The Ioga Gallery aterrizará en su primera edición en Lleida, del 22 al 28 de abril en la Seu Vella, con un programa de 50 horas de prácticas de diferentes clases de yoga, meditación y otras propuestas artísticas. Está prevista la participación de una veintena de profesores y artistas de diferentes países, así como profesores locales, que liderarán la primera parte del festival, denominada Off Gallery, una serie de clases gratuitas en diferentes localizaciones de la ciudad. Cabe destacar que, en colaboración con la Fundació Sorigué, se podrá disfrutar de la obra audiovisual Burn to Shine, del artista suizo Ugo Rondinone, en la Casa de la Volta de la Seu Vella. Se trata de una pieza con una gran dimensión espiritual, en línea con los valores de este festival. Las obras de Rondinone se han exhibido en museos y galerías de París, Viena, Frankfurt o Londres y forma parte de las colecciones del Centre Pompidou o el MoMA de Nueva York.