FiraTàrrega apoyará cada año a 5 compañías de arte callejero

Tras quince años en funcionamiento, FiraTàrrega ha decidido reformular el programa de Suport a la Creació. Reducirá así las compañías seleccionadas, que serán cinco por año, si bien se les ofrecerá un acompañamiento de mayor calidad y recibirán una mayor dotación económica, 10.000€ cada proyecto. La directora ejecutiva de FiraTàrrega, Natàlia Lloreta, destacó ayer que el objetivo es “garantizar un mejor acompañamiento e impulsar un sistema de coproducciones con otros agentes y cómplices de la creación para fortalecer el sector y dotar los proyectos de una mayor sostenibilidad económica”. Por su parte, la directora artística, Anna Giribet, explicó que otra novedad es que el programa será exclusivo para propuestas de arte de calle y apuntó que los criterios que se seguirán en la selección serán “artísticos, de mercado y económicos”. Para la alcaldesa, Alba Pijuan, este programa es “vital” a la vez que “ofrece un plus a FiraTàrrega”. Cabe destacar también que el plazo para presentarse a la edición del 2025 del programa de acompañamiento y coproducción de artes de calle se abrirá el 1 de mayo y se cerrará el 30 de junio para poder presentar los proyectos seleccionados en FiraTàrrega 2024 aprovechando la gran cantidad de profesionales que la visitarán. En cuanto a las piezas del Suport a la Creació que se estrenarán en septiembre en FiraTàrrega hay cinco, dos de las cuales provienen de la modalidad Guaret del año anterior y dos son del programa Hivernem. De Hivernem, el artista de Cervera Ferran Orobitg presentará Opia, una instalación y dos intervenciones coreográficas, mientras que la compañía Ça Marche estrenará Incendis en el Parc de Sant Eloi, una instalación que recrea una situación de incendio centrada en reflexionar sobre las problemáticas del cambio climático. Asimismo, La Córcoles presentará Carena, una pieza de funambulismo en el Parc de Sant Eloi jugando con los equilibrios del cuerpo, el gesto y la poesía visual. Finalmente, de Guaret del año pasado se estrenará Acts of liberation de Sergi Estebanell (de Hivernem 2022), un proyecto integrado por dos acciones: la exposición Museu de les Pors y el espectáculo Love for Free. Este año también se han seleccionado otras dos propuestas de Guaret que se estrenarán en la edición de 2024, Son Cut! de Llum de Fideu y Teatres de Campanya deMarc Salicrú.