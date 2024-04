FiraTàrrega recolzarà cada any cinc companyies d'art de carrer

Després de quinze anys en funcionament, FiraTàrrega ha decidit reformular el programa de Suport a la Creació. Reduirà així les companyies seleccionades, que seran cinc per any, si bé se’ls oferirà un acompanyament de més qualitat i rebran una dotació econòmica més alta, 10.000 euros cada projecte. La directora executiva de FiraTàrrega, Natàlia Lloreta, va destacar ahir que l’objectiu és “garantir un millor acompanyament i impulsar un sistema de coproduccions amb altres agents i còmplices de la creació per enfortir el sector i dotar els projectes d’una major sostenibilitat econòmica”.

Per la seua part, la directora artística, Anna Giribet, va explicar que una altra novetat és que el programa serà exclusiu per a propostes d’art de carrer i va apuntar que els criteris que se seguiran en la selecció seran “artístics, de mercat i econòmics”. Per a l’alcaldessa, Alba Pijuan, aquest programa és “vital” alhora que “ofereix un plus a FiraTàrrega”. Val a destacar també que el termini per presentar-se a l’edició del 2025 del programa d’acompanyament i coproducció d’arts de carrer s’obrirà l’1 de maig i es tancarà el 30 de juny per poder presentar els projectes seleccionats a FiraTàrrega 2024 aprofitant la gran quantitat de professionals que la visitaran. Quant a les peces del Suport a la Creació que s’estrenaran al setembre a FiraTàrrega n’hi ha cinc, dos de les quals provenen de la modalitat Guaret de l’any anterior i dos són del programa Hivernem. D’Hivernem, l’artista de Cervera Ferran Orobitg presentarà Opia, una instal·lació i dos intervencions coreogràfiques, mentre que la companyia Ça Marche estrenarà Incendis en el Parc de Sant Eloi, una instal·lació que recrea una situació d’incendi centrada a reflexionar sobre les problemàtiques del canvi climàtic. Així mateix, La Córcoles presentarà Carena, una peça de funambulisme al parc de Sant Eloi jugant amb els equilibris del cos, el gest i la poesia visual. Finalment, de Guaret de l’any passat s’estrenarà Acts of liberation de Sergi Estebanell (d’Hivernem 2022), un projecte integrat per dos accions: l’exposició Museu de les Pors i l’espectacle Love for Free. Aquest any també s’han seleccionat unes altres dos propostes de Guaret que s’estrenaran en l’edició del 2024: Son Cut! de Llum de Fideu i Teatres de Campanya de Marc Salicrú.