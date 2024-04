Las oposiciones a docentes arrancan en Cataluña con cerca de 18.000 aspirantes a 9.344 plazas

Publicado por ACN Verificado por Creado: Actualizado:

Último repaso al temario antes de examinarse; algunos con nervios y otros con más tranquilidad. Es la hora de plasmar sobre el papel la experiencia que muchos ya tienen dentro del aula. Este era el ambiente en las puertas del recinto del Instituto Joan Brossa y el EOI Guinardó, en Barcelona, entre algunos de los cerca de 18.000 aspirantes a una de las 9.344 plazas convocadas en las oposiciones de docentes, de 90 especialidades. "La vida familiar, el trabajo, preparar las oposiciones. Es una gincana", dice Mireia, una de las aspirantes. "He ido de cabeza todo el curso y lo que quiero es que se acabe el proceso", suspira Andreu, otro opositor. Se trata del primer proceso ordinario de Educación después de las oposiciones extraordinarias de estabilización del año passat.Alguns opositores a docentes esperaban a primera hora de la mañana de este sábado que abrieran las puertas del recinto del Instituto Joan Brossa y la Escuela Oficial de Idiomas (EOI) Barcelona Guinardó. Esta es una de las 136 sedes, repartidas en 68 municipios y con un total de 224 tribunales, del proceso de oposiciones que tiene lugar en Cataluña.

Según el Departamento de Educación, no ha habido ninguna incidencia destacable durante por la mañana, cuando los aspirantes han entregado la propuesta de programación didáctica y han hecho la prueba práctica; por la tarde, tendrán que desarrollar un tema escrito.

Una vez acaben estas oposiciones con carácter ordinario, en junio, el Departamento de Educación calcula que el porcentaje de interinato quedará por debajo del 8%, también para la estabilización mediante el concurso extraordinario de méritos y las oposiciones extraordinarias del año pasado. En dos años, entre todos los procesos, se habrán convocado más de 36.000 plazas.

De las 9.344 convocadas esta vez, 2.131 son de maestros y 6.947 de profesores de enseñanza secundaria. También hay 131 plazas de especialistas en sectores singulares de formación profesional (FP); 55 de profesores de la Escuela Oficial de Idiomas; 71 de profesores de artes plásticas y diseño y 9 de maestros de taller de artes plásticas y diseño.

Les especialidades con más plazas convocadas son matemáticas, con 720; de educación primaria, 705; inglés, 627; lengua catalana y literatura, 555; orientación educativa, 519 y tecnología, 509. Les especialidades convocadas corresponden a las ofertas públicas aprobadas por el Gobierno en función de las necesidades del sistema educativo.

La mitad de especialidades de secundaria y FP tienen más plazas que aspirantes, como es el caso de matemáticas. También faltan profesores de informática y en ámbitos relacionados con la tecnología. Educación argumenta que en algunas especialidades, como las filologías, hay falta de titulados, mientras que en otros, como informática, está la competencia de la empresa privada. En cambio, otras especialidades tienen muchos más aspirantes que vacantes, como educación infantil y primaria.

En septiembre, los nuevos funcionarios en prácticas empezarán a trabajar en los centros de destinación y también serán nombrados funcionarios docentes en prácticas las personas que han superado los concursos extraordinarios de estabilización.

"Soy interina desde hace un par de años y me gusta mucho el trabajo"

Mireia Viader es una de las aspirantes que este sábado se ha examinado al recinto del Instituto Joan Brossa y el EOI Guinardó, con dos tribunales de FP y tres de EOI. “vas invirtiendo tiempo y vas haciendo, pero cuesta compaginarlo todo (...). Es una vida de gincana”, ha explicado a la ACN sobre cómo ha rascado tiempo para preparar las oposiciones, antes de entrar.

Viader trabaja en el Instituto de Palamós como docente del ciclo formativo Atención a las personas en situación de dependencia y aspira a una plaza de la especialidad de servicios a la comunidad. “Me encanta el trabajo y tengo ganas de consolidar la plaza y estabilizar el equipo de trabajo”, ha destacado.

También aspira a consolidar el puesto de trabajo, en un trabajo que le entusiasma, Paula Urgell, otra de las opositoras más matinales. “Soy interina desde hace un par de años al EOI Gerona y me gusta mucho el trabajo. A ver si tengo suerte”, ha señalado esta opositora a una plaza para enseñar catalán en la EOI.

Andreu Pichardo se presenta a una de las plazas de EOI para profesor de inglés y explica que ha sido más nervioso durante los meses previos a las oposiciones que el día de la prueba. “Tengo ganas que se acabe el proceso. He pasado muchos nervios y no necesito más. He estado en un instituto y en la EOI a la vez, y dando clases online. Necesito que se acabe el curso para detenerme un momento”, ha expresado.

Pau Davy, aspirando a la especialidad de organización industrial y legislación, esperaba con tranquilidad la prueba. “Es mi talante. Pienso que hay un trabajo hecho y ahora toca poner sobre el papel lo que sé. Es un proceso largo para preparar la prueba teórica y práctica. Son muchos temas y requiere unos cuantos meses de preparación”, ha subrayado. Davy confía en que podrá trasladar la experiencia como interino dentro del aula al examen y ha añadido: Era el momento de presentarse; una buena oportunidad para consolidar la plaza”.