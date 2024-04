Les oposicions a docents arranquen a Catalunya amb prop de 18.000 aspirants a 9.344 places

Últim repàs al temari abans d'examinar-se; alguns amb nervis i altres amb més tranquil·litat. És l'hora de plasmar sobre el paper l'experiència que molts ja tenen dins l'aula. Aquest era l'ambient a les portes del recinte de l'Institut Joan Brossa i l'EOI Guinardó, a Barcelona, entre alguns dels prop de 18.000 aspirants a una de les 9.344 places convocades en les oposicions de docents, de 90 especialitats. "La vida familiar, la feina, preparar les oposicions. És una gimcana", diu la Mireia, una de les aspirants. "He anat de bòlit tot el curs i el que vull és que s'acabi el procés", sospira l'Andreu, un altre opositor. Es tracta del primer procés ordinari d'Educació després de les oposicions extraordinàries d’estabilització de l'any passat.Alguns opositors a docents esperaven a primera hora del matí d’aquest dissabte que obrissin les portes del recinte de l’Institut Joan Brossa i l’Escola Oficial d’Idiomes (EOI) Barcelona Guinardó. Aquesta és una de les 136 seus, repartides en 68 municipis i amb un total de 224 tribunals, del procés d’oposicions que té lloc a Catalunya.

Segons el Departament d'Educació, no hi ha hagut cap incidència remarcable durant al matí, quan els aspirants han lliurat la proposta de programació didàctica i han fet la prova pràctica; a la tarda, hauan de desenvolupar un tema escrit.

Un cop acabin aquestes oposicions amb caràcter ordinari, el juny, el Departament d’Educació calcula que el percentatge d’interinitat quedarà per sota del 8%, també per l’estabilització mitjançant el concurs extraordinari de mèrits i les oposicions extraordinàries de l’any passat. En dos anys, entre tots els processos, s’hauran convocat més de 36.000 places.

De les 9.344 convocades aquesta vegada, 2.131 són de mestres i 6.947 de professors d’ensenyament secundari. També hi ha 131 places d’especialistes en sectors singulars de formació professional (FP); 55 de professors de l’Escola Oficial d’Idiomes; 71 de professors d’arts plàstiques i disseny i 9 de mestres de taller d’arts plàstiques i disseny.

Les especialitats amb més places convocades són matemàtiques, amb 720; d’educació primària, 705; anglès, 627; llengua catalana i literatura, 555; orientació educativa, 519 i tecnologia, 509. Les especialitats convocades corresponen a les ofertes públiques aprovades pel Govern en funció de les necessitats del sistema educatiu.

La meitat d’especialitats de secundària i FP tenen més places que aspirants, com és el cas de matemàtiques. També falten professors d’informàtica i en àmbits relacionats amb la tecnologia. Educació argumenta que en algunes especialitats, com les filologies, hi ha manca de titulats, mentre que en altres, com informàtica, hi ha la competència de l’empresa privada. En canvi, altres especialitats tenen molts més aspirants que vacants, com educació infantil i primària.

El setembre, els nous funcionaris en pràctiques començaran a treballar als centres de destinació i també seran nomenats funcionaris docents en pràctiques les persones que han superat els concursos extraordinaris d’estabilització.

"Sóc interina des de fa un parell d'anys i m'agrada molt la feina"

Mireia Viader és una de les aspirants que aquest dissabte s’ha examinat al recinte de l’Institut Joan Brossa i l’EOI Guinardó, amb dos tribunals d’FP i tres d’EOI. “Vas invertint temps i vas fent, però costa compaginar-ho tot (...). És una vida de gimcana”, ha explicat a l’ACN sobre com ha gratat temps per preparar les oposicions, abans d'entrar.

Viader treballa a l’Institut de Palamós com a docent del cicle formatiu Atenció a les persones en situació de dependència i aspira a una plaça de l’especialitat de serveis a la comunitat. “M’encanta la feina i tinc ganes de consolidar la plaça i estabilitzar l’equip de treball”, ha destacat.

També aspira a consolidar el lloc de treball, en una feina que l’entusiasma, Paula Urgell, una altra de les opositores més matineres. “Sóc interina des de fa un parell d’anys a l’EOI Girona i m’agrada molt la feina. A veure si tinc sort”, ha assenyalat aquesta opositora a una plaça per ensenyar català a l’EOI.

Andreu Pichardo es presenta a una de les places d’EOI per a professor d’anglès i explica que ha estat més neguitós durant els mesos previs a les oposicions que el dia de la prova. “Tinc ganes que s’acabi el procés. He passat molts nervis i no en necessito més. He estat a un institut i a l’EOI a la vegada, i fent classes online. Necessito que s’acabi el curs per aturar-me un moment”, ha expressat.

Pau Davy, aspirant a l’especialitat d’organització industrial i legislació, esperava amb tranquil·litat la prova. “És el meu tarannà. Penso que hi ha una feina feta i ara toca posar sobre el paper el que sé. És un procés llarg per preparar la prova teòrica i pràctica. Són molts temes i requereix uns quants mesos de preparació”, ha subratllat. Davy confia que podrà traslladar l’experiència com a interí dins l’aula a l’examen i ha afegit: “Era el moment de presentar-se; una bona oportunitat per consolidar la plaça”.