La historia del cómic, el noveno arte

Desde que el caricaturista suizo Rodolphe Töpffer dibujó una serie de divertidas historietas para sus estudiantes a mediados del siglo XIX y, más tarde, el dibujante Richard Felton Outcault creó el célebre ‘bocadillo’ en las historietas de The Yellow Kid (1895-1898), el cómic ha constituido un espejo de la realidad capaz de reflejar los cambios de la sociedad y los modelos de imaginación. Esta última obra es precisamente el punto de partida de la exposición Còmic. Somnis i història que, desde ayer y hasta el 28 de julio, ofrece en el CaixaForum Lleida a modo de viaje por la historia del cómic occidental desde sus orígenes en la prensa de Estados Unidos hasta la actualidad. Para ello muestra 144 originales excepcionales de dibujantes de la talla de Winsor McCay (Little Nemo in Slumberland), Hergé (Tintín), Elizie Crisler Segar (Popeye), Harold Foster (El Príncipe valiente y Tarzán), Mick Mignola (X-Men Classics), Francisco Ibáñez (Mortadelo y Filemón), Quino (Mafalda) o Jack Kirby (Capitán América, Los Cuatro Fantásticos), entre otros historietistas célebres. El periodista Vicent Sanchis, asesor de la muestra, incidió en el gran valor artístico e histórico de las viñetas, consideras hoy en día como el noveno arte tras la fotografía. “Es muy difícil reproducir la historia del cómic desde sus inicios puesto que, antes de la década de los sesenta, ni los editores ni autores daban valor a estas creaciones y la gran mayoría de originales se destruyeron. Lo cierto es que los cómics explican nuestra historia y los cambios sociales, por eso es tan importante preservarlos”, dijo Sanchís, al tiempo que reivindicó la creación de un museo nacional del cómic.