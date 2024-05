Enre9 en un sábado multitudinario

El dúo Hands Down Circus actuó al mediodía en el patio de la Escola Santa Maria de Gardeny. - GERARD HOYAS

La música, el circo, la danza y el teatro llenaron ayer de cultura la Zona 09 de Lleida (que agrupa los barrios del Turó de Gardeny, la Mariola y Blocs Joan Carles) en la jornada central del Festival Enre9, que hoy domingo pondrá el broche a su tercera edición con un domingo repleto de actividades, con hasta 17 propuestas de espectáculos para todos los públicos. El Enre9 vivió un sábado multitudinario, con espacios de actuación repletos de público para disfrutar de un amplio cartel de actuaciones, con la música con un papel destacado. Desde la itinerante Teranga pasando por la música instrumental del Magreb del grupo Marmo Amazic y siguiendo con una actuación de violines a cargo de alumnos de la Escola Magí Morera y los djembés de la asociación de senegaleses de Lleida. A última hora de la tarde, la protagonista fue la Nit de Rumba i Flamenc, con la presencia del artista El Tutero y otros músicos de la zona. Por la mañana, la actividad se concentró en los Jardins 1r de Maig, consolidados como espacio principal de un Enre9 masivo. Allí, alumnos del Institut Templers fueron los protagonistas de un taller-performance de peluquería creativa, de la mano de la compañía Sienta La Cabeza. También tuvo una gran acogida otro taller, Pintem un Cotxe Enre-Tots, una exhibición de danza urbana y la actuación de Pep Callau i Els Pepsicolen.

El circo y el teatro llegaron de la mano de La Baldufa con Amal; El Gran Dimitri, con The Legend; y Hands Down Circus, con Tape That!, un espectáculo con accesibilidad cognitiva en lengua de signos catalana y pictografía a cargo de alumnas del Institut Ronda. Un correfoc con la colla infantil de los Diables de Lleida puso el colofón al Enre9.