El Galacticat se convierte en festival de cine generalista

El festival Galacticat de Tàrrega preestrenó ayer en los Cinemes Majèstic el largometraje documental Casa Reynal –premiado en el festival Docs Barcelona–, que la directora Laia Manresa Casals rodó en la casa de su abuela en Bellvís, que la familia decidió vender tras su fallecimiento. Esta primera proyección del film en Ponent sirvió también para presentar la 11 edición del Galacticat, que se celebrará del 24 al 30 de junio con la proyección de 90 cintas: 50 cortos, 20 largometrajes y una veintena más de films clásicos. El director del certamen, Ramon Bochaca, anunció que “esta será la primera edición de una nueva etapa, en la que dejamos de lado el género (antes estaba dedicado al cine fantástico y de terror) para ser un festival generalista, con el objetivo de abrir el foco y programar un abanico más amplio de películas”. El concejal de Cultura, Miquel Nadal, destacó que el ayuntamiento incrementará su aportación económica al Galacticat porque “sitúa a la ciudad de Tàrrega como referente cultural y pone en valor el cine”. Este año, el festival rendirá homenaje a la contracultura y las tribus urbanas de los años 60, 70 y 80 con la proyección de clásicos como Bob Dylan: don’t look back (1967), Let’s get lost (1988), Trainspotting (1996), Paris Texas (1984) o Spinal Tap (1984), y una versión teatralizada de The Rocky Horror Picture Show (1975).