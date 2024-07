La Transsegre, en directe a Lleida TV

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

La presentadora Mariví Chacón explicarà l'arribada de totes les embarcacions de l'edició d'aquest any de la Transsegre amb la novetat principal que només efectuaran un descens el dissabte a la tarda. El segment escollit ha estat el de Gerb a Balaguer, per tant, els participants no baixaran des de Camarasa fins a Sant Llorenç, tal i com ho havien fet anys anteriors.

Josep Cambray acompanyarà a Chacón durant la retransmissió i s'acostarà a tots els tripulants per preguntar com han viscut la Transsegre d'aquest any i conèixer quin tipus d'embarcació han construït. En aquest sentit, es preveu un increment del nombre d'arribades pel fet que aquest any només hi ha un dia de recorregut. El directe començarà el dissabte a les 16.15 hores i s'allargarà fins a les 18 h, aproximadament, quan s'espera que ja hagin arribat tots els participants. Se'n farà una reemissió la mateixa nit a partir de les 22.00 hores.

LA INAUGURACIÓ DE LA FESTA MAJOR DE L'IEI TAMBÉ ES PODRÀ SEGUIR PER LLEIDA TV



D'altra banda, Lleida Televisió també oferirà en directe la inauguració de la Festa Major de l'IEI el dilluns 15 de juliol a partir de les 19 hores. Serà un acte que se celebrarà al pati de l'Institut d'Estudis Ilerdencs amb el presentador i guionista Marc Andreu. També hi haurà les actuacions de Neptú, Yung Rajola i Sandra Macià. Serà el punt d'inici a una programació que s'allargarà tota la setmana amb altres concerts com el de Pau Alabajos, la cantant Abril, Renaldo & Clara i l'espectacle familiar 'El baül secret de Pau Casals'.