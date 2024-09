Las subidas de precios de las entradas de los conciertos de Oasis, bajo investigación

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

Las autoridades del Reino Unido e Irlanda han anunciado la apertura de investigaciones sobre el incremento sustancial de los precios de las entradas para la gira de retorno de Oasis, "Oasis Live 25", prevista para el 2024. Los llamados "precios dinámicos", una práctica controvertida pero legal que permite en las plataformas de venta ajustar las tarifas al alza en función de la demanda, han disparado el coste de los tickets hasta multiplicarlos por seis en algunos casos.

El anuncio de la reunión de los hermanos Gallagher, quince años después de la tumultuosa disolución de Oasis en el 2009, ha desencadenado un alud de fans deseosos de asistir a una de las catorce fechas programadas en Irlanda y el Reino Unido. No obstante, al acceder a la página web oficial de venta de entradas, los seguidores se han tropezado consigo con largas colas virtuales y precios desorbitados. Un fan catalán relataba a X (antes Twitter) que, después de seis horas de espera, se le pedían 355 libras (más de 420 euros), más del doble del precio original.

Aunque los "precios dinámicos" ganaron popularidad después de la pandemia como una forma de optimizar los ingresos en función del interés del público, las organizaciones de consumidores denuncian esta práctica como abusiva y perjudicial a los asistentes. Ahora, los gobiernos británico e irlandés han decidido intervenir para investigar si se han vulnerado los derechos de los compradores en el caso de la gira de Oasis.

Oasis: Una de las bandas más influyentes del britpop

Fundada en 1991 en Manchester, Oasis se convirtió en uno de los grupos más emblemáticos del movimiento britpop de los años 90. Liderada por los hermanos Liam y Noel Gallagher, la banda consiguió un éxito masivo con álbumes como "Definitely Maybe" (1994) y "(What's the Story) Morning Glory" (1995), que encabezaron las listas de ventas en el Reino Unido y popularizaron hits como "Wonderwall", "Don't Look Back in Anger" y "Champagne Supernova".

No obstante, la relación tensa y conflictiva entre los hermanos Gallagher, llena de peleas públicas y reproches, fue minando la convivencia dentro del grupo. En agosto de 2009, sólo minutos antes de un concierto en París, una violenta discusión entre Liam y Noel puso fin abruptamente a la trayectoria de Oasis. Desde entonces, ambos hermanos han seguido caminos separados con sus respectivos proyectos musicales.

El regreso más esperado: La gira " Oasis Live 25"

Después de años de rumores y especulaciones sobre una posible reunión, Liam y Noel Gallagher confirmaron en mayo de 2023 que volverían a compartir escenario en una gira conmemorativa del 25.º aniversario de su álbum debut, "Definitely Maybe". Bautizada como "Oasis Live 25", la gira incluirá catorce conciertos en el Reino Unido e Irlanda durante los meses de junio y julio de 2024.

La noticia generó una expectación sin precedentes entre los fans de Oasis, deseosos de revivir la energía y las canciones que marcaron toda una generación. No obstante, la alegría inicial se ha visto enturbiada por la polémica suscitada en torno a los precios de las entradas, que han llegado a niveles prohibitivos para muchos seguidores.

¿Qué son los "precios dinámicos" y por qué son controvertidos?

Los "precios dinámicos" son un sistema que permite en las plataformas de venta de entradas ajustar las tarifas en tiempo real en función de la demanda. Cuánto más interés genera un acontecimiento, más suben los precios. Aunque es legal, se considera una práctica abusiva que perjudica a los consumidores.

¿Qué medidas tomarán los gobiernos del Reino Unido e Irlanda?

Los gobiernos británico e irlandés han anunciado la apertura de investigaciones para determinar si se han vulnerado los derechos de los compradores de entradas para la gira de Oasis. Se analizará si los incrementos de precios han sido justificados y proporcionados.

¿Habrá más fechas de la gira "Oasis Live 25" fuera del Reino Unido e Irlanda?

De momento, Oasis sólo ha confirmado catorce conciertos al Reino Unido e Irlanda para junio y julio de 2024. No obstante, teniendo en cuenta el enorme demanda, no se descarta que la banda anuncie más fechas en otros países en el futuro.