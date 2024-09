Almenar es prepara per a una Fira de Setembre plena d'activitats per a tots els públics

La Fira de Setembre d'Almenar torna enguany amb una programació farcida d'activitats per a totes les edats i gustos, oferint una oportunitat única per gaudir de la cultura, l'esport, la música i la convivència al municipi. Els actes començaran el dijous 19 de setembre i s'allargaran fins al dilluns 23, amb una àmplia varietat de propostes que no deixaran indiferent a ningú.

Dijous 19 de setembre





El tret de sortida serà a les 21:30 h amb el popular CorreBar, una ruta nocturna a peu per diversos punts del municipi amb avituallaments en diferents bars i locals, acompanyada de música i molta animació. Un acte obert a tots els públics que promet diversió des del primer moment.

Divendres 20 de setembre





A les 21:30 h, a la Plaça de la Vila, la Il·lustríssima Senyora Paera en Cap, Teresa Malla Aige, donarà la salutació oficial, seguida del Pregó de Festes a càrrec de Montse Montagut Ricart, mestra jubilada de l'Escola d'Almenar, amenitzat per l'Orquestra Mediterranea. La nit acabarà amb un aperitiu per a tots els assistents.

A partir de les 00:30 h, el recinte de les penyes vibrarà amb l'actuació del grup de versions The Pink Goats, garantint una nit de bona música i diversió.

Dissabte 21 de setembre





La jornada començarà a les 7:30 h amb el Concurs de Pesca al riu Noguera Ribagorçana, organitzat per la Societat de Pescadors Esportius Ribagorçana. A les 11:30 h, el Seguici d'autoritats i pubilles sortirà des de la Plaça Onze de Setembre, acompanyat per la Bandarra Street Orkestra, en direcció al Pavelló Poliesportiu, on a les 12:15 h tindrà lloc la Proclamació de pubilles, pubilletes, hereus i hereuets, amb l'animació de Pep Callau. La jornada seguirà amb activitats esportives i culturals, destacant el XXI Torneig de ràpides Vila d'Almenar, un partit de futbol juvenil i l'espectacle familiar Marremangu amb Pep Callau i Els Pepsicolen.

A la tarda, a partir de les 18:30 h, l'Orquestra Juniors oferirà un concert al pavelló, seguit d'un partit de futbol entre el Pinyana Futbol Club i l'Atlètic Alpicat B. A les 20:00 h, el pavelló acollirà el ball de tarda amb l'Orquestra Juniors, mentre que a la nit, a partir de les 00:15 h, el grup Tribut ABBA oferirà una actuació, seguida de l'actuació del grup Kanela & Kaku Hits al recinte de les penyes.

Diumenge 22 de setembre





La jornada dominical començarà a les 11:00 h amb la Missa Major a l'Església d'Almenar, amenitzada per La Nova Blanes. A les 13:00 h, al pati de les Escoles Velles, hi haurà sardanes amb La Nova Blanes i un vermut per a tots els assistents.

A la tarda, a les 18:30 h, es podrà gaudir d'un concert de La Nova Blanes al pavelló, mentre que al Local Social tindrà lloc el concert familiar La Gran Festa, a càrrec del grup Encara Farem Salat. El dia acabarà amb un espectacle piromusical a la Plaça 11 de Setembre i l'espectacle La Niña Bonita a càrrec de Peyu al pavelló.

Dilluns 23 de setembre





El darrer dia de festa començarà amb una missa per als difunts a l'església d'Almenar a les 10:00 h. A partir de les 11:00 h, la Plaça Catalunya acollirà un parc infantil i a la zona de les firetes es farà una tirada de bitlles oberta a tothom. A les 12:30 h, a la Sala Polivalent, hi haurà un vermut d'homenatge a la Gent Gran del poble, acompanyats per les autoritats locals i les pubilles, pubilletes, hereus i hereuets, amb l'amenització de Marc Angarill.

La tarda seguirà amb més activitats infantils a la Plaça Catalunya a partir de les 17:00 h. A les 21:00 h, el pavelló acollirà el ball fi de festa amb l'orquestra Saturno, amb ressopó i cava per a tots els assistents.

La Comissió de Festes es reserva el dret de modificar qualsevol acte del programa. Els preus de les entrades als actes al pavelló seran de 5€, a excepció de l'espectacle de diumenge a la nit, que serà de 10€, i de l'acte de proclamació de pubilles, que serà gratuït. També es podrà adquirir un abonament per a tots els actes de la Fira per 10€ i les llotges tindran un preu de 25€.

La Festa Major d'Almenar promet ser una celebració inoblidable per a tots els veïns i visitants, amb una oferta d'activitats variada i emocionant que reflecteix la vitalitat i l'esperit comunitari del municipi.