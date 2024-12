El pub más antiguo de Lleida cerrará a partir del domingo: "es la catedral de la cultura"

El responsable del pub Antares de Lleida , la mítica sala jazzística y cultural de la calle Ballester, prevé cerrar el local a partir del próximo domingo, 29 de diciembre. La sala abrió las puertas en 1977 y, de momento, es el espacio musical en activo de trayectoria más antigua de la ciudad, casi medio siglo.

El gestor del pub, Guillem Muedra, explicó en SEGRE que “haré todo lo que sea posible para salvar el Antares, pero no puedo exponerme a una posible multa de la Concejalía que no podría asumir”. Al frente de la sala desde hace cuatro años, Muedra recordó “que los anteriores responsables del pub hicieron una serie de reformas pero no las comunicaron de la forma correcta a la Concejalía y ahora no se ajustan a la actual licencia del local”.

En este sentido, aseguró que desde el ayuntamiento de Lleida le exigen adecuarse a las nuevas normativas, lo cual representa, por ejemplo, ampliar la zona de lavabos para mejorar la accesibilidad, lo cual repercutiría a recortar espacio de almacén y disminuir también el aforo de la sala, ya por sí mismo reducido. “También cuestiones de sonorización y quizás más cosas”, añadió con pesar al responsable del Antares, “muy desanimado porque con todos estos problemas y angustias me están sacando la ilusión por este proyecto, un espacio de referencia a la ciudad para los músicos jóvenes y emergentes y para actividades culturales.”

"Catedral de la cultura”

Un activista como el poeta Carles M. Sanuy, “agitador cultural” como él le gusta definirse, dio la voz de alarma a las redes sociales ante el posible cierre, definiendo la sala Antares como la “catedral de la cultura alternativa en Lleida desde 1977” y criticando la Paeria por “temas técnicos”.

Por su parte, la concejala de Cultura, Pilar Bosch, explicó en SEGRE que se puso en contacto la semana pasada con Guillem Muedra para ofrecerle “acompañamiento” desde el área de Promoción Económica de la Paeria y lo ayudó en los posibles trámites, incluso gestionando una prórroga. “Es un local con mucha historia y referente cultural, sobre todo en el ámbito del jazz”, destacó Bosch, aunque también recordó que “se trata de un negocio privado”.

En cualquier caso, añadió que “si decidiera finalmente dejar el Antares, siempre sería mejor un traspaso que un cierre del local”.