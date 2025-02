Una joven de Lleida, en la Real Filarmónica de Estocolmo

Cuando tenía 7 años, Sabina Aran vio tocar un día el fagot a la hermana mayor de una amiga y se enamoró de inmediato de este singular instrumento de viento. “Aquel ‘trasto’ tan grande y con un sonido grave me llamó la atención. ¡Tenía que ser mi instrumento!”, recordaba esta joven leridana de 23 años, de ‘visita’ esta semana durante apenas cuatro días a su ciudad natal. Y es que desde el pasado verano vive en Suecia tras ganar una plaza de ‘academista’ de fagot en la prestigiosa Real Orquesta Filarmónica de Estocolmo. No fue tarea fácil. La intérprete leridana superó en diversas pruebas a unos sesenta aspirantes procedentes de todo el mundo. Aran explicó que “el academista, una figura para músicos jóvenes habitual en formaciones del norte de Europa, toca durante un año con la orquesta y, además, recibe formación pedagógica musical en la propia academia de la institución”. La joven está encantada con esta experiencia, un nuevo paso en una carrera jalonada de éxitos. Finalizó sus estudios en el Conservatori de Lleida con el premio extraordinario en fagot. Siguió su formación en la Escola Superior de Música de Catalunya (Esmuc), donde en 2023 obtuvo matrícula de honor. Y el curso pasado accedió a un exclusivo máster de interpretación en la Real Academia de Música de Dinamarca, en Copenhague, después de superar también unas exigentes pruebas. Ahora, su vida se ha trasladado de la capital danesa a la sueca. “En el mundo de la música, es normal ir al extranjero. En el norte de Europa hay más oportunidades que aquí, apoyan más a la cultura”, lamentó. De hecho, su carrera profesional no ha hecho más que empezar. Hace unos días también ganó una audición (paso previo para una plaza fija) en la Sinfonietta de Jönköping, cerca de Gotemburgo, en el sur de Suecia. “A pesar de la falta de sol en invierno, me gustan los países nórdicos. Es otra cultura a la que adaptarse y ¡ya estoy aprendiendo sueco!”, afirmó sonriendo.