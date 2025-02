Un ciclo de siete conciertos conforma el programa del primer Festival de Música Espiritual de Lleida

Publicado por acn Verificado por Creado: Actualizado:

La Fundació Horitzons 2050 ha presentado el primer Festival de Música Espiritual de Lleida, que tendrá lugar entre la iglesia de Sant Llorenç, la Catedral Nova, el Auditori Enric Granados y el Espai Orfeó del 5 de marzo al 25 de abril. ‘De llum i de tenebres’, el festival contará con un total de 7 conciertos a precios “asequibles” y uno gratuito para acercar el género clásico al gran público. Antoni Gelonch, presidente de la fundación, ha destacado que pretenden ofrecer “tiempo y espacio para poder responder a preguntas formuladas por la humanidad” con una propuesta que contará con el Ensemble Cristóbal de Morales, recientemente premiado por la revista Enderrock, entre otros.

El Ensemble Cristóbal de Morales recorrerá ‘El camí de l'Ars nova al Renaixement’, es decir, desde la Missa de Barcelona hasta Dunstable y el nacimiento de la escuela franco-flamenca, en la primera parada de ‘Llum i tenebres’, que se podrá escuchar en la iglesia de Sant Llorenç el próximo 5 de marzo. El director del certamen, Jordi Armengol, ha destacado que es un programa que abarca 250 años de una música que no se acostumbra a interpretar para el gran público ya que es de la época anterior al Barroco. Es la música de la última época de la Edad Media (Gótica) y se llegará hasta el Renacimiento, con grandes polifonistas europeos.

El concierto del 13 de marzo servirá para volver a escuchar el reciente inaugurado órgano de la Catedral de Lleida con música del Barroco y piezas de Bach en el centro del programa. Irá a cargo del organista mallorquín Tomeu Mut en una actuación que será gratuita con el fin de acercar el festival al gran público. En este sentido, Antoni Gelonch ha hecho una reivindicación para potenciar este órgano no sólo para las eucaristías sino también en la vertiente de la difusión y educación musical.

El fortepianista Roger Illa con 'Les set Paraules de Crist a la Creu' de J. Haydn, y el Cor de Cambra del Orfeó Lleidatà acompañado del organista Miquel González con 'Catedrals de So', bajo la dirección de Pol Pastor, se desplegarán en la Catedral Nova, el Espai Orfeó y la iglesia de Sant Llorenç, los días 13, 26 y 31, respectivamente. El Auditori Enric Granados se convertirá en el escenario de los dos primeros conciertos del mes de abril, que no son otros que Stabat Mater, a cargo de la Camerata Granados, y 'Un clam interreligiós per la pau' interpretat pel Cor de Cambra del Auditori y laOrquestra Simfònica del Vallès, entre otros. 'La Missa de Glòria' de Pau Casals con la Coral Carmina y el director Daniel Mestre al frente cerrará el ciclo el viernes 25 de abril en la iglesia de Sant Llorenç. Los precios de los conciertos oscilan entre los 22 y los 10 euros.