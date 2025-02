El Cadí busca un triunfo para salir del descenso

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

El Cadí La Seu afronta esta tarde (20.00) en el Olímpic de Badalona el partido que tiene pendiente contra el Joventut de la decimonovena jornada, en el que está en juego la posibilidad de abandonar las posiciones de descenso que ocupa desde hace tres jornadas y situarse un triunfo por encima. Se mide al equipo revelación de la Liga Femenina, que pese a su condición de recién ascendido ocupa la sexta posición, con el doble de triunfos que las leridanas y con la mejor racha actual de la Liga –5 triunfos seguidos–.

“Es un partido tremendamente complicado ante el equipo que ahora mismo tiene la mejor racha y con un juego interior dominante de la Liga. Pero como vengo diciendo hace varias semanas, es lo que toca y tenemos que salir a morder por cada balón, por cada rebote”, dijo el técnico Isaac Fernández, que no podrá contar con la última incorporación, la base canaria Yurena Díaz, que no estaba inscrita cuando debía disputarse el partido, aunque recupera a Anna Palma, baja en Zaragoza por unas molestias en un pie. “El otro día la echamos a faltar porque nos da cosas que a veces no salen en las estadísticas, pero creímos que era bueno que descansara pensando en la doble jornada de esta semana”, apuntó el técnico urgelense, que valoró el esfuerzo que está haciendo la leridana. “Tiene mucho dolor, pero tendrá que soportarlo porque ahora la necesitamos, ya que aquella figura de 3 que buscamos no la hemos encontrado. Está haciendo un gran esfuerzo”, añadió.

Duelo ante cuatro rivales directos en las últimas diez jornadas

n El Cadí La Seu se jugará la permanencia en la Liga Femenina en las diez jornadas que le quedan de la fase regular, en las que se medirá, entre otros, a cuatro de sus rivales directos. Después de jugar hoy en Badalona y hacerlo el domingo en casa ante el Estudiantes, sexto y séptimo clasificados, respectivamente, el equipo que dirige Isaac Fernández visitará al Celta, con el que ahora está empatado a seis victorias, y afrontará dos duelos de altura seguidos, ante Perfumerías Avenida en casa y en Girona. Tras este pequeño Tourmalet, encadenará dos duelos en el Palau ante dos rivales directísimos, el IDK Gipuzkoa, también con seis triunfos, y el Ensino, con siete. Posteriormente visitará al vigente campeón, el Valencia, recibirá al Jairis de Bernat Canut y cerrará la fase regular en la pista del Araski, que actualmente también se encuentra con seis victorias como las leridanas.