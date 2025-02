Maria Barbal: «Ser escritor no es tan glamuroso»

Hace una semana que salió Peripècies (Columna Edicions). ¿Cómo han sido estos últimos siete días?

Es muy pronto para saber cómo han ido las ventas, pero para mí han sido días muy intensos.

Me decía que esta es la cuarta entrevista que da hoy, pero apenas son las 12.30 h...

Sigo las directrices de la editorial en cuanto a promoción. La semana pasada di una larga rueda de prensa en Barcelona y me han invitado en varios medios de comunicación.

Muchas de sus novelas ocurren en el Pallars, en cambio, esta se desarrolla entre Barcelona y el Maresme.

A mí lo que me interesa son los personajes y el tema, que son los que al fin y al cabo atraen a la ambientación. Cuando yo hablo del Pallars, hablo de mi experiencia vital.

¿Es complicado escribir sobre un escritor?

Es muy fácil que te identifiquen con tu protagonista. Hay cuestiones de Anton (el protagonista) en las que me veo a mí, sobre todo cuando reflexiona sobre el hecho y el valor de escribir. El resto no tiene nada que ver conmigo ya que intenté que fuera un personaje muy alejado de mí en cuanto a género, edad, formación,... Si hubiese sido una mujer, la historia sería diferente.

¿Qué diferencia hay entre ser escritor y hacer de escritor?

Ser escritor significa tener un mundo que dialoga con el exterior y que, a través de las palabras, puedas acotar una historia que proviene del exterior pero también del interior. Por otro lado, hacer de escritor conlleva cuestiones para las que los autores no solemos estar muy preparados, como ir a un plató de televisión. Es difícil expresar lo que sientes o crees sobre la escritura si lo haces en directo.

Comenzó a trabajar en Peripècies hace 13 años. ¿Qué ha pasado desde entonces?

Cuando la terminé tenía otros intereses y decidí dejarla reposar. Al final, ha reposado más de la cuenta y ha pasado por una serie de reescrituras, algo que me parece muy positivo, sobre todo cuando dejas cierta distancia con tu obra hasta el punto de que te parece que la ha escrito otra persona.

¿Es posible excederse con las revisiones?

Sí. Especialmente si existe una cierta desconfianza con lo que has hecho, aunque obsesionarse no es para nada recomendable.

¿Cree que se están publicando demasiados libros?

¡Uy¡ Eso es muy difícil de saber. Mi sensación es que todo el mundo escribe y publica, tenemos abundancia de literatura y tener variedad siempre es bueno.

Cuando lee su obra traducida, ¿se encuentra a sí misma?

La traducción es también una interpretación del mismo autor o autora. Cuando por ejemplo me leo en castellano, sobre todo al principio de un libro, me puede llegar a a resultar extraño. A partir de ciertas páginas, ya me encuentro. Me tengo que poner dentro del idioma.

¿Hay más luces que sombras en el mundo editorial?

No lo sé. Pero desde fuera, la vida de un escritor parece mucho más interesante y glamurosa de lo que es en realidad. El oficio nunca es lineal, tiene altos y bajos y a veces se hace duro.