El TSJC decide juzgar a Puig por las obras de Sijena en ausencia porque no puede declarar desde Bélgica

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha decidido juzgar al exconseller de Cultura y diputado de Junts Lluís Puig en ausencia por la salida de las obras de arte del Museu de Lleida hacia Vilanova de Sixena (Huesca). A causa de una modificación legal de Bélgica, donde reside Puig, no se ha podido hacer la declaración a través de videoconferencia. Como la pena es inferior a los dos años de prisión, se puede hacer el juicio sin su presencia, cosa que ha pedido la fiscalía, contra la opinión de la defensa, y así lo ha decidido el tribunal. Puig se enfrenta a dos años de inhabilitación por un delito de desobediencia.

El otro acusado por los hechos, el también exconseller de Cultura Santi Villa, será juzgado más adelante y este jueves se ha negado a declarar como testigo y coacusado.

Ya en el inicio de la vista oral, el presidente del TSJC y del tribunal que juzga a Puig, Jesús María Barrientos, ha dicho que el tribunal “no se puede quedar en ‘stand by’ a la espera de que la legislación belga permita la declaración por videoconferencia”, teniendo en cuenta, además, el tiempo transcurrido respecto de los hechos. Así, ha recordado que Puig consta citado personalmente para el juicio y ya fue advertido de que podía ser juzgado en ausencia.

En el turno de las cuestiones previas, el fiscal ha modificado el escrito de calificación provisional para “concretar” algunos de los hechos que se atribuyen a Puig. Barrientos le ha advertido que eso podría comportar tener que aplazar el juicio porque vulneraría el derecho de defensa, basado en el actual escrito de acusación. Aun así, el ministerio público ha dicho que no se ampliaban los hechos, sino que se detallaban más. Así, ha concretado que el juzgado oscense que había ordenado el retorno de las piezas notificó a Puig el auto del 27 de junio del 2017 el día 7 de julio del 2017, dos días después de ser nombrado conseller de Cultura, y le daba de plazo para acordarlo el 25 de julio siguiente. No obstante, el fiscal asegura que Puig dejó correr el plazo de forma “voluntaria y consciente” y tampoco hizo nada los siguientes meses de agosto, septiembre y octubre, cuando fue destituido por el gobierno español.

Por su parte, el abogado del Ayuntamiento de Villanueva de Sijena, Jorge Español, ha pedido que se anule el juicio y se celebre con nuevos magistrados porque considera que se ha vulnerado su derecho de defensa por parte del tribunal. “Tengo miedo de ser sancionado”, ha dicho, asegurando que no se ve “en condiciones de hablar libremente” ante el tribunal, a causa de algún escrito del TSJC criticando sus posturas. También tiene dudas que el tribunal sea imparcial y condene Puig.

Por último, la defensa de Puig ha pedido la suspensión del juicio porque entiende que el tribunal tendría que haber esperado al cambio legislativo de Bélgica para permitir al exconseller declarar por videoconferencia desde Bruselas. En este sentido, ha asegurado que no se cumplen todos los requisitos legales para juzgar a Puig en ausencia. También se ha opuesto a la modificación del relato de hechos de la fiscalía.

También ha pedido que se acepte como prueba el recurso que la Generalitat interpuso contra la orden del juzgado oscense, donde recordaba las complejidades jurídicas y administrativas para llevar a cabo el retorno. Igualmente ha pedido la declaración como testigo de Joan Rosàs Reverter, responsable de museos de la Generalitat en el momento de los hechos.

Después de una pausa para deliberar las peticiones de las partes, el tribunal ha insistido en celebrar el juicio en ausencia, ha rechazado la modificación de los hechos introducida por la fiscalía y ha negado ninguna presión o animadversión hacia el abogado de la acusación particular.

Después de las cuestiones previas, el exconseller Santi Vila se ha acogido al derecho de no declarar. Vila había sido citado como testigo, pero también como coacusado, ya que estaá pendiente de juicio ante un juzgado de lo penal de Barcelona. A diferencia de Puig, el exconseller Vila no ees aforado y de esta manera el TSJC lo ha eximido de la obligació que tienen todos los testimonios decir la verdad. El abogado de la acusación particular, Jorge Español, ha descartado plantear sus preguntas a Vila després de su negativa a declarar.