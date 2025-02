‘Parenostre’, el film sobre Jordi Pujol y su delito fiscal, se estrena el 16 de abril

Publicado por Europa Press Verificado por Creado: Actualizado:

La película Parenostre, sobre la gestión de la crisis por el dinero en Andorra por parte del expresident de la Generalitat Jordi Pujol y su familia, se estrenará el 16 de abril en cines. Esta cinta de Filmax ha sido dirigida por Manuel Huerga y está protagonizada por Josep Maria Pou, con Carme Sansa en el papel de Marta Ferrusola. El film, que supone el regreso al cine de Huerga desde Salvador, cuenta con guion del periodista e historiador Toni Soler, informaron ayer las productoras Minoria Absoluta, Lastor Media, Vilaüt Films y Last Minute AIE. En el reparto figuran también Pere Arquillué, David Selvas, Sílvia Abril, Lluís Soler, Alberto San Juan y Antonio Dechent, entre otros. El guionista y presentador televisivo Toni Soler aseguró que Parenostre “es una película valiente que no rehúye ninguna polémica, hay voluntad de explicar unos hechos históricos muy recientes, mostrando todos los ángulos, incluyendo la corrupción sistemática, el debate sobre la independencia, el balance del pujolismo, la actuación soterrada de los poderes fácticos del Estado y las luces y sombras de la biografía de Pujol”. La acción se inicia cuando la familia Pujol recibe la noticia de que la prensa está a punto de publicar información sensible sobre su situación financiera. “Crearon un comité de guerra para detener el golpe e hicieron todos los intentos de hablar con diferentes personas para pararlo”, señaló Huerga. La película recrea la respuesta de Pujol y su entorno y la manera de enfrentarse en público y en privado a la situación. El legado político de Jordi Pujol quedó en entredicho tras la confesión sobre su delito fiscal. Una larga trayectoria como activista, como President de la Generalitat y como patriarca de una familia que concentró poder e influencia durante décadas. Parenostre es una historia de pecados y penitencias, de padres e hijos, de poder y abuso de poder, a la sombra de una de las figuras más importantes de la historia contemporánea de Catalunya.

Cabe destacar en el aspecto técnico que, aunque la acción de la película sucede en escenarios interiores y exteriores, la cinta ha sido completamente rodada en interiores. Mediante el uso de pantallas led y croma se ha conseguido recrear todo tipo de escenarios, tanto interiores como exteriores, con total realismo, en la primera producción en España en que técnicamente se ha hecho íntegramente así.