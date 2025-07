“Cargo contra los nuevos gurús de la televisión, los tertulianos”

Periodista y profesor universitario, el barcelonés Toni Aira (1977) es una cara conocida de diferentes medios de comunicación e integrante de una ‘profesión’ cada vez más en alza, la de tertuliano. Por ello, en su nueva novela, Mort en diferit (La Campana), ha querido, con toda la ironía del mundo, llevar a su terreno esta figura mediática. “Cargo contra los medios de comunicación y sus nuevos gurús, los tertulianos, los nuevos brujos de la tribu, que tienen que juzgar a todos e interpretar sobre todo, pero no me encarnizo sino que lo hago desde el humor y la sátira, que es algo muy catalán”, explicó ayer a SEGRE, poco antes de la presentación del libro en la librería La Fatal de Lleida, en un acto conducido por la subdirectora de SEGRE Anna Gómez.

Si en su primera novela, Cos a terra (2022), Aira puso el dedo en la llaga en la política y en el gremio de los asesores políticos, en Mort en diferit rinde homenaje a Agatha Christie encerrando en unos estudios de televisión a media docena de tertulianos y a un invitado muy especial, que se quedan allí aislados por culpa de un gran temporal de nieve. Tras la primera muerte, todos se convierten en víctimas propiciatorias o en asesinos. Aira destacó el doble misterio de la novela: “Siempre juego con el lector, por un lado, para que trate de descubrir al asesino y, por otro, para que intente descubrir las personas reales de la televisión que pudieron inspirarme a la hora de perfilar cada personaje”.

En la presentación, Anna Gómez aseguró que, “como tertuliana aficionada, me he dado cuenta de que los de aquí, de Lleida, son igual de listos o de tontos que los de allí, de Barcelona, pero que este microcosmos de políticos y tertulianos es un entorno muy tóxico”. Aira aseguró al respecto que “en la novela también hay una crítica de fondo al mundo mediático actual, en el que muchos tertulianos se piensan que tienen mucha ascendencia y son el ombligo del mundo, pero que en realidad ya no son nadie; para mucha gente son pasado o ni siquiera han existido”. En cualquier caso, el periodista y profesor reconoció que “escribir novelas de misterio es como un balón de oxígeno para distraerme y desconectar”.

El responsable de La Fatal, Jordi Souto, apuntó que ayer mismo se cumplían 4 años del estreno de la librería, y “lo celebramos como mejor sabemos hacerlo: invitando a gente interesante a hablar de libros”.