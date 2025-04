Un cuento clásico, en leridano

El principito se ha convertido en el libro francés más leído y más traducido de todos los tiempos, con más de 500 versiones en otros tantos idiomas y dialectos, incluyendo el latín o el sistema de lectura braille. Se ha traducido al catalán, al mallorquín, al occitano y hasta existen dos versiones en valenciano. “¡Pero no existía en leridano!”, explicó a SEGRE Robert Masip. Hasta ahora. Ya ha llegado a las librerías Lo Petit Príncep, traducido a este dialecto del catalán por el que fue uno de los tres autores hace ya quince años de Lo nou diccionari lleidatà-català, que se convirtió en un auténtico fenómeno de ventas en el Sant Jordi de 2010. “Mi hermana Esther es coleccionista de diferentes ediciones de este popular relato de Antoine de Saint-Exupéry, posee más de 80 versiones en diferentes lenguas y me animó a escribirlo en leridano”, reveló el autor. Y le ha costado mucho tiempo, “porque no quería publicar un divertimento ni caer en barbarismos sino que el objetivo es reivindicar la variante leridana del catalán y prestigiarla con una obra lo más rigurosa posible desde el punto de vista lingüístico”, aseguró Masip. En este sentido, agradeció la ayuda del filólogo de la Universitat de Lleida Andratx Badia. Por ello, en esta nueva versión del cuento clásico del escritor y aviador francés, Masip ha ‘vestido’ el relato con un mínimo de medio centenar de palabras y expresiones leridanas (ver desglose).

Este trabajo ha fructificado después de unos años difíciles en la vida de este maestro leridano, tras sufrir una covid persistente y una neumonia bilateral con afectación pulmonar. “Volver a leer el libro, profundizar en su contexto, en la biografía del autor..., ha sido como un momento de catarsis personal, me ha animado a seguir, ha sido como una medicina positiva, me ha ayudado a ver las cosas de otra manera”, añadió Masip.

De ‘brugolar’ a ‘torterol’, ‘tindre pana’, ‘allavontes’, ‘acaçar’ o ‘poal’

� Junto con Ferran Montardit y David Prenafeta, Robert Masip ‘sacudió’ el Sant Jordi de 2010 con aquel diccionario leridano, que tuvo una exitosa continuación en 2014 con Lo lleidatà és fàcil. Ahora en solitario, publica esta versión en leridano del clásico El principito con numerosas palabras leridanas en desuso que quiere reivindicar. Más de medio centenar, desde brugolar (regañar) a torterol (tobillo), pasando por tindre pana (avería de un vehículo), allavontes (entonces), acaçar (perseguir), poal (el cubo de un pozo), girigar (chirriar), siroll (ruido) o rogle (un espacio). Masip aseguró que “no se trata de publicar una simple traducción, como si fuera un juego, con el objetivo de vender libros, sino que he trabajado mucho sobre todo el léxico, las cuestiones verbales y la morfosintaxis; no es una simple aproximación al relato sino una edición muy rigurosa”.