El Kilian de los mayores

El leridano Diego Armenteros ha sumado un nuevo éxito, el de mayor prestigio que ha obtenido hasta la fecha, al alzarse el jueves con el triunfo en la carrera OCC en la categoría 70-74 años de las UTMB World Series Finals Mont-Blanc, consolidándose como uno de los atletas veteranos más destacados del panorama internacional. La prueba OCC, que es la final anual de la categoría de 50K en el circuito UTMB World Series, consistió en un exigente recorrido de 61 kilómetros con 3.480 metros de desnivel positivo, poniendo a prueba la resistencia física y mental de todos los participantes.

Cabe recordar que la UTMB Mont-Blanc representa el evento de trail running más prestigioso del mundo, congregando a miles de corredores en un desafío que atraviesa Francia, Suiza e Italia. Kilian Jornet, por ejemplo, ha ganado la prueba reina de esta Ultra Trail 4 veces (2007, 2008, 2011 y 2022).“Las UTMB Word Series son unas 40 carreras que se realizan en todos los continentes. Los ganadores de cada categoría en grupos de edad se clasifican por las UTMB Finals Word Series de la Montblanc. Y el resto de participantes entran en un sorteo siempre que tengan acreditado la participación en las carreras de la UTMB”, explica Armenteros, que logró su clasificación para esta final gracias a su victoria el año pasado en las pruebas de 50 kilómetros celebradas en la Val d’Aran, demostrando que a sus 70 años mantiene intactas sus cualidades competitivas.

El palmarés de Armenteros es extraordinario para un atleta de su edad. Este profesor jubilado de Educación Física, que dedicó 25 años de su carrera a la Escola Alba de Lleida, ha sabido reinventarse deportivamente tras su retiro profesional. Durante su etapa docente ya compaginaba la enseñanza con la participación en marchas ciclistas de renombre como la Quebrantahuesos y la Luchon-Bayona, además de proclamarse vencedor en dos medias maratones de Lleida y en cuatro ediciones de la Pujada a la Seu Vella.

Una trayectoria excepcional

Tras su jubilación, Armenteros se adentró en el mundo del triatlón con resultados sobresalientes. Entre sus logros destacan los títulos de campeón de España en media distancia y distancia olímpica, así como diversos podios nacionales. A nivel internacional, ha conseguido un segundo puesto en el Campeonato de Europa de media distancia y un tercer puesto en el Mundial de duatlón.

En los últimos años, Armenteros ha mantenido un nivel competitivo excepcional. El pasado 2 de febrero se proclamó campeón de España de triatlón de invierno en Reinosa (Cantabria), y el 2 de marzo logró el título de duatlón en Graus. Además, el 27 de abril consiguió un meritorio segundo puesto en el Ironman 70.3 de Valencia, y posteriormente ganó el Europeo de Aquabike (es una disciplina deportiva que consiste en hacer bicicleta estática o spinning bajo el agua) en Pamplona.

Actualmente, aunque ha reducido su actividad en triatlón, Armenteros dedica gran parte de su tiempo a practicar esquí de fondo, senderismo y ciclismo en la Val d’Aran, manteniendo así una forma física envidiable que le permite seguir compitiendo al más alto nivel en su categoría de edad.