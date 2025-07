Fantasía y realidad entre la niebla

“Los leridanos reconocerán en seguida la ciudad de Rotunda”, el lugar donde se mueven los personajes de El pes de la boira (Pagès Editors), el debut novelístico del leridano Isaías Fanlo (1980), profesor de Culturas Ibéricas Contemporáneas en la Universidad de Cambridge, en el Reino Unido. “Es una novela de formación, con muchos personajes, cuyo protagonista, un joven de 15 años, aprende a descubrir su identidad”, explicó ayer a SEGRE unas horas antes de presentar el libro en la librería La Fatal de Lleida. Eso sí, Fanlo también reconoció que es como “un homenaje a la ciudad de Lleida”. De hecho, añadió que “no quería que se llamara Lleida en la novela, porque no quería ser esclavo del nombre y así podía jugar más con las historias, los recuerdos, los mitos..., que me explicaban mis abuelas, Carme e Isabel, de la época de la postguerra”. Y el nombre elegido, Rotunda, es de lo más contundente. “Tanto por el clima, con dos estaciones muy duras, invierno y verano, y una primavera muy breve; y también por el origen de la palabra en el latín ‘redonda’, porque se trata de una ciudad de círculos concéntricos: el Turó, la ciudad urbana y L’Horta”, explicó este doctor en Humanidades por la Universidad de Chicago y de larga trayectoria en el ámbito de la gestión cultural, por ejemplo, durante muchos años en el Teatre Nacional de Catalunya. En El pes de la boira, “la memoria histórica entra en colisión con la fantasía en un relato plagado de fantasmas de la Guerra Civil, que la niebla me permite diluir entre fantasía y realidad; entre presente, pasado y futuro..., por eso la niebla va cargada de historias, recuerdos y personajes”, añadió el escritor.

Robert Masip presenta ‘Lo Petit Príncep’ en leridano

Robert Masip presentó ayer en la librería Caselles de Lleida la recién publicada versión en leridano del clásico El principito, de Antoine de Saint-Exupéry. Acompañado en el acto por la escritora Marta Alòs, Masip habló de Lo Petit Príncep, el estreno en leridano de un popular relato que cuenta con más de 500 versiones en otras tantas lenguas de todo el mundo.

Diálogo Illa-Cercas en la ‘diada’ de la Generalitat

La Generalitat abrirá la celebración de Sant Jordi el día 22 con una jornada de diálogos y debates con escritores a través de videopodcast que se retransmitirán en directo. Uno de los protagonistas será el propio President Salvador Illa, que conversará con Javier Cercas sobre cultura y tradiciones. El 23 se recuperará la tradicional chocolatada en el Pati dels Tarongers y la misa de Sant Jordi, presidida por el abad de Montserrat. La consellera de Cultura, Sònia Hernández, presentó ayer la programación, subrayando que se reforzará la presencia de la diada en Madrid y también en las delegaciones exteriores.