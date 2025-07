La “biblia” de Freddy Krueger: un leridano reúne en ‘Freddymanía’ el universo del carismático personaje de terror

“Freddy Krueger es un buen amigo”, asegura sonriendo el actor, director y editor leridano José Mellinas. “Y Robert Englund –el actor que lo encarnó en Pesadilla en Elm Street– es una persona maravillosa”, añade. Mellinas los conoce muy bien a ambos. Tan bien que acaba de publicar una auténtica “biblia” de más de 900 páginas sobre una saga de películas de terror (hasta 9 entregas) que impactó ya en su estreno en 1984 y que, desde entonces, creó un fiel club de seguidores de aquel singular asesino en serie, con guante de cuchillos afilados, que mata a sus víctimas en sus sueños, causando con ello su muerte en el mundo real.

“Cuando vi por primera vez la película, apenas con cinco años, me enamoró el personaje”, asegura Mellinas. “No me daba miedo, sino que me fascinaron los efectos visuales y la imaginación de esta historia”. Tanto que ya hace años que le daba vueltas a la idea de escribir “un libro sobre Freddy y la película, que no existía en el mercado español”. El resultado es Freddymanía. Las crónicas de Elm Street (Applehead), “si no la obra definitiva, al menos sí que es la más documentada, con más de un centenar de fotos y repleta de anécdotas e historias sobre la saga”, confirma el autor sobre un contundente volumen también con información exhaustiva sobre cada película e incluso sobre escenas descartadas en su día y críticas de los films casi escena a escena.

Además, la edición coincide con el 40 aniversario del estreno de la película de Wes Craven en España, en 1985. “Para mí, Freddy es el personaje más carismático del cine de terror contemporáneo, con el añadido de lo original que resulta el hecho de usar tus sueños mientras duermes para poder matarte”, comenta el escritor leridano.

El libro es fruto, por un lado, de una exhaustiva búsqueda de material en hemerotecas de cine, y por otro, también de numerosas entrevistas a personas del equipo de Pesadilla en Elm Street, incluido el propio Robert Englund, “al que no le preocupa en absoluto que lo identifiquen desde entonces como Freddy Krueger; al revés, incluso vive de ello como invitado estelar en las convenciones de fans, sobre todo en Estados Unidos”.

Freddymanía, con prólogo del cineasta leridano Jaume Balagueró y epílogo del director del Festival de Sitges, Àngel Sala, tendrá continuidad en octubre con un segundo libro y más material inédito sobre el universo Freddy Krueger.