Cervera ‘desvela’ el enigma Juli Garreta

La jornada de Viernes Santo del Festival de Pasqua culminó ayer con la puesta en escena de un ‘enigma’ musical. La edición número 15 del certamen está dedicada a Juli Garreta (1875-1925), de profesión relojero en su Sant Feliu de Guíxols natal, pero con una gran afición musical que le convirtió en un gran compositor, sobre todo de sardanas. Así, el Auditori Municipal de la capital de la Segarra acogió el espectáculo Enigma Garreta, con el tenor Roger Padullés, el pianista Francisco Poyato y la actriz Paula Blanco. Garreta, un personaje histórico singular tanto en su vida privada como en la originalidad de su obra musical, fue el ‘protagonista’ de este recital teatralizado en el que el trío desveló las incógnitas sobre cómo un relojero de pueblo durante el primer cuarto del siglo XX alcanzó la cima compositiva por encima de cualquier otro músico sardanista. El público del recital pudo seguir la vida y obra de Garreta a través de la proyección de fotografías de la época, de la narración de su sobrina en la voz de la actriz y de algunas de sus canciones para voz y piano.

Por la mañana, el Festival de Pasqua estrenó la primera sesión de los conciertos de proximidad. La iglesia de Sant Joan acogió a las 11.30 y 13.00 horas la actuación de Anna Urpina al violín barroco y moderno e Inés Moreno al clavicémbalo en un ‘diálogo’ entre músicas del siglo XVIII y del XXI. A las mismas horas, el Museu de Cervera fue escenario de sendos conciertos del saxofonista Joan Martí-Frasquier también llenos de contrastes: desde su particular lectura de la música medieval del Llibre Vermell de Montserrat hasta piezas de vanguardia contemporánea.

La noche del jueves, el Cor de Cambra del Palau de la Música Catalana fue protagonista en el paraninfo de la Universitat, el mismo escenario que acogerá hoy a partir de las 20.00 horas el concierto de clausura del Festival de Pasqua, a cargo de la Cobla Sant Jordi, en una primera parte con obras de Garreta y una segunda con piezas de Guinovart y Pagès-Corella.