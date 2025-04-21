El Gobierno lamenta el fallecimiento del Papa Francisco: "Un hombre de paz y de diálogo"

Publicado por Creado: Actualizado:

El Gobierno ha lamentado la muerte del Papa Francisco , este lunes a los 88 años de edad, y ha expresado su pésame a los católicos españoles y de todo el mundo.

Así se ha expresado el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, que ha calificado al Pontífice como "un hombre de paz y de diálogo entre culturas y religiones".

"Mi sentido pésame a los católicos españoles y de todo el mundo por el fallecimiento de Su Santidad el Papa Francisco. Un hombre de paz y de diálogo entre culturas y religiones. Descanse en paz", ha expresado en un mensaje en la red social X.

También se ha referido al Papa el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, que en una entrevista en Telecinco, recogida por Europa Press, ha deseado que Francisco descanse en paz. "No puedo nada más que decir que, para toda la familia cristiana, es un momento muy triste", ha añadido.

El Papa Francisco ha fallecido este lunes 21 de abril, a la edad de 88 años, en su residencia de la Casa Santa Marta del Vaticano, justo un día después de aparecer en la misa de la Resurrección en la Plaza de San Pedro.