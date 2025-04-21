Siete kilómetros de retenciones en la A2 en el Urgell en una operación retorno que ya ha devuelto el 80% los vehículos a Barcelona

Publicado por Creado: Actualizado:

Unos 462.000 vehículos han vuelto al área metropolitana de Barcelona desde las 12 del domingo hasta las 17 de este lunes en la 'operación retorno' tras las vacaciones de Semana Santa.

Esta cifra es el 79,6% de los 580.000 vehículos previstos para la 'operación retorno' que se esperan hasta medianoche, informa el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicado.

La AP-7 ha presentado retenciones de hasta 12 kilómetros durante la tarde y hasta las 17.30 hay 7,5 kilómetros de congestión a la altura de Santa Margarida i els Monjos (Barcelona), además de 7 kilómetros de retenciones en la A-2 en Vilagrassa (Lleida), debido a un accidente entre varios vehículos.