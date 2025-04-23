Sant Jordi llena a rebosar el eje de la rambla Ferran de Lleida

Publicado por redacció / ACN Imágenes: Amado Forrolla Creado: Actualizado:

Miles de leridanos inundan desde primera hora de este miércoles las calles de la capital del Segrià para celebrar la festividad de Sant Jordi. La avenida de Francesc Macià y la rambla de Ferran se han convertido en el epicentro de una jornada festiva que ha visto como más de 200 paradas autorizadas por la Paeria—un 10% más que el año pasado— ofrecían libros y rosas a un público entusiasta. Después de unos primeros momentos con el cielo nublado, el sol ha acabado brillando y ha impulsado el optimismo entre los comerciantes, que confían culminar una jornada comercial éxito.

"Prevemos una festividad magnífica", ha explicado a la ACN el responsable de la librería La Fatal, Jordi Souto, quien ha constatado que este miércoles por la mañana ha habido "mucha más afluencia" a la rambla en comparación con la edición anterior. Aunque la coincidencia de la Semana Santa con los días previos a Sant Jordi ha reducido las ventas anticipadas, los libreros mantienen buenas expectativas. Hemos perdido días de venta importantes, pero cuando hemos abierto ha funcionado bien. Si el tiempo acompaña es una garantía de éxito", ha afirmado Jordi Caselles, al frente de la librería Caselles.

La distribución de los puestos, con los profesionales en la avenida Francesc Macià y las entidades y colectivos en la rambla de Ferran, es un modelo consolidado desde la pandemia. Según Caselles, esta ubicación resulta ideal, especialmente teniendo en cuenta que "las obras de este año en la rambla no afectan al paseo central" y que otras alternativas como los Camps Elisis presentarían inconvenientes por el terreno arenoso.

La rosa roja, protagonista indiscutible

Los floristas también han trabajado a pleno rendimiento durante toda la jornada. Según Manel Reyes, de la floristería Flors Reyes, la tradicional rosa roja sigue siendo "la reina" de la festividad. "La perspectiva es buena, el tiempo acompaña, hay bastante gente y no nos podemos quejar", ha manifestado. A pesar del incremento general de costes, los precios se han mantenido a partir de los 7 euros, con novedades como la flor azulgrana o la de color azul.

Los libros más buscados por los leridanos

Entre el público, las preferencias literarias han sido variadas. Pepa Pasqual, vecina de Lleida, buscaba libros para la familia mientras ya tenía adquirido 'L'Enverinadora', de Anna Sàez. "Somos originarios de Faió y ella es de la Granja d'Escarp. Esta es una historia que hay que conocer bien y Anna escribe genial", ha explicado.

Laia, de Bellpuig, y Eloi, de Ivars d'Urgell, han aprovechado la mañana para evitar aglomeraciones y se han recomendado títulos mutuamente. Para ellos, Sant Jordi "es una tradición muy bonita de Cataluña que no se tendría que perder". Entre los títulos que consideraban adquirir figuraba 'Un animal salvaje', de Joël Dicker, uno de los potenciales éxitos de esta jornada.

Vicent, de Lleida, ha calificado la festividad de "fenomenal" y se ha decantado por el premio Planeta 2024: 'Victoria', de Paloma Sánchez Garnica. Por su parte, Assumpció y Ramon, de Bellvís, han mantenido su tradición de regalarse mutuamente el libro y la rosa, buscando "alguna novela en catalán".

Una ciudad vertida en la fiesta del libro

La Paeria ha autorizado este año 203 puestos, distribuidos por toda la ciudad pero con especial concentración en la rambla de Ferran y la avenida Francesc Macià. Del total, 44 son dedicadas a la venta de libros (23 de librerías y editoriales, y 21 de entidades sociales, centros educativos y entidades culturales) y 68 ofrecen flores (33 de floristerías profesionales, siete de centros educativos y 28 de entidades diversas). Las 91 paradas restantes corresponden a entidades que venden productos relacionados con la festividad, como el tradicional pan de Sant Jordi del Gremi de Forners de les Terres de Lleida.

La jornada ha empezado con el desayuno literario organizado por Pagès Editors, que ha reunido numerosos autores y autoras en la sede de la editorial.