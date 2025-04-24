‘Diada’ multitudinaria en Lleida para superar la pausa de la Semana Santa

Después de la Semana Santa, había ganas de Sant Jordi. Aunque libreros y editores lamentaron la pérdida por las jornadas festivas, la multitudinaria ‘diada’ de ayer en Lleida sirvió para recuperar la sonrisa, con Francesc Macià y Ferran abarrotados y dos autores estrella en la lista de ventas: Javier Cercas en Catalunya y Anna Sàez en Lleida.

Libreros y editores lamentaban el martes la pausa de ventas provocada por la Semana Santa, pero la diada de Sant Jordi, apenas dos días después del Lunes de Pascua, volvió a confirmar ayer las ganas de libros y rosas, con miles de leridanos abarrotando el eje de paradas creado un año más en la avenida Francesc Macià y buena parte de la rambla Ferran. Paseantes y compradores llenaron esta vía literaria repleta de paradas de libros y rosas, sobre todo a mediodía y a lo largo de toda la tarde, en una jornada animada por una meteorología medio veraniega y por las actuaciones organizadas por la Paeria en el escenario de Ferran esquina calle Democràcia, con los conciertos de Paula Milara y el grupo Angelo y ballada de sardanas con la Cobla Tàrrega.

En Francesc Macià se instalaron hasta 25 paradas de librerías, editoriales y floristerías, además de la institucional de la Paeria –que repartió la tradicional Escata de Drac, con relatos de cinco autores de Lleida– y la de la Escola d’Art Leandre Cristòfol, así como el espectacular plató de Lleida Televisió, que retransmitió en directo la programación desde mediodía y hasta última hora de la noche. Mientras, en la rambla Ferran se distribuyeron más de sesenta paradas de entidades sociales, culturales y educativas así como de partidos políticos. Otro punto de atención en plena rambla fue el Museu Morera, que celebró una jornada de puertas abiertas y regaló a sus visitantes un punto de libro creado para la ocasión con la reproducción de una obra de la artista leridana Rosa Siré.

Las paradas de las principales librerías y editoriales congregaron durante el día a buena parte de los autores leridanos con novedad literaria, una ‘cosecha’ este año con más de una treintena de títulos. El Gremi de Llibreters de Catalunya ya decidió el año pasado aplazar la publicación de la lista de autores más vendidos hasta dentro de una semana, aunque sí que dio a conocer las ‘tendencias’ de la jornada. En las paradas de Lleida se agotó el nuevo libro de Javier Cercas, El loco de Dios en el fin del mundo, coincidiendo con el fallecimiento el pasado lunes de su protagonista, el papa Francisco. Entre los escritores de Lleida, sin duda una de las triunfadoras fue la directora de SEGRE, Anna Sàez, con su ‘true crime’ L’enverinadora.

En la mayoría de capitales de comarca y otras localidades de toda Lleida se vivió también una animada diada de Sant Jordi, con gran afluencia de público (ver páginas 8, 9 y 10).

Las floristerías celebran el “éxito” de la venta de rosas

El Gremi de Floristes de Catalunya celebró los dos millones de rosas vendidas hasta media tarde y el presidente de la entidad, así como del Consell de Gremis, Joan Guillén, calificó la jornada como un “éxito” para el sector. Por su parte, Paloma Arroyo, presidenta del Gremi de Floristes de Lleida, apuntó que la jornada cumplió con las expectativas de “gran actividad”. Asimismo, Carol Sans, responsable de Flors Carol –que tuvo parada ayer en la rambla Ferran– aseguró que “hemos registrado un 2% de incremento en nuestras ventas respecto al año pasado, que para el comercio de proximidad siempre es algo gratificante”. Sans también destacó que “celebrar el Sant Jordi en esta rambla, si el clima es bueno, es un acierto porque como reclamo funciona muy bien”.